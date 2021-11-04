HPV Aşısıyla İlgili Önemli Gelişme: Aşı, Yüzde 87 Koruyor

İngiltere'de HPV aşısı ile ilgili bir araştırma yapıldı. Rahim kanserine yol açan virüs ile ilgili yapılan çalışmada, aşı vurulan genç kızların bu kanser türünden yüzde 87 oranında korunduğu anlaşıldı. Araştırma, rahim ağzı kanserini tarihin tozlu raflarına taşıyabilir gibi görünüyor.

Dünyada cinsel yolla bulaşan en yaygın virüs olarak bilinen HPV için geliştirilmiş aşıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. İngiltere'de yapılan bu araştırma, HPV aşısı vurulan kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma ihtimalini yüzde 90 civarında engellediğini ortaya koydu. Lancet isimli tıp dergisinde yayımlanan sonuçları değerlendiren Prof. Peter Sasieni, aşının etkisinin çok büyük olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, 2008 yılında henüz çocuk olan kızlara 3 doz HPV aşısı vurdular. Yıllar boyunca kontrol altında tutulan genç kızlar, yüzde 87 oranında HPV türevli kanser ve kanser oluşumu göstermediler. Ayrıca bu genç kızlar, yıllar içerisinde herhangi bir sağlık sorunu yaşamadıkları için smear testi yaptırmaya da ihtiyaç duymadılar. İngiltere Kanser Araştırma Kurumu, yapılan araştırmayı tarihi olarak nitelendirdi.

Rahim ağzı kanserinin yüzde 99'u HPV kaynaklı

Uzmanlar, daha önce yaptıkları araştırmalarda tüm rahim ağzı kanseri vakalarının virüs kaynaklı olduğunu tespit ettiler. Araştırmalar detaylandırıldığında, vakaların yüzde 99'unda HPV tespit edildi. İşte bu virüs için geliştirilen aşı, verdiği sonuçlar ile rahim ağzı kanserini tarihe gömebilir gibi görünüyor. Uzmanlar, aşı sayesinde 450 kanser vakası ile 17 bin 200 kanser oluşumunun engellendiğini duyurdular.

HPV aşısı, İngiltere'deki 11-13 yaş arası genç kızlara ücretsiz olarak uygulanıyor. Üstelik dileyen genç erkekler de bu aşıdan vurulabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise 100 ülkede aşılama programı oluşturmuş durumda. Yapılacak çalışmalarla rahim ağzı kanserinin unutulması amaçlanıyor. Türkiye'de de ulaşılabilen aşı ise ne yazık ki SGK'nın ödeme kapsamında değil. Ancak 3 dozun tamamı için 2.000 TL civarında ödeme yapılacak olması, sonraki yıllarda yaşanabilecek sorunlar değerlendirildiğinde göze görünmeyecek gibi duruyor...