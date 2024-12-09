Müzik dinlemek, oyun oynamak hatta iş görüşmeleri yapmak için bile vazgeçilmez birer araç haline gelen kulaklıklar arasından, "2024'te hangi kulaklık alınmalı?" sorusuna cevap arayanların en çok tercih ettiği modelleri sizler için listeledik.

Konfor, ses kalitesi, aktif gürültü engelleme, batarya ömrü ve daha birçok özellik ile karşımıza çıkan bu kulaklıklar; farklı ihtiyaçlar doğrultusunda tercih ediliyor. Bluetooth kulaklık, kablosuz kulaklık ve kulak üstü kulaklık modelleri arasında 2024 yılının en çok tercih edilen kulaklıklarına gelin birlikte göz atalım.

''Listede yalnızca 2024 yılında çıkan ürünler değil, 2024 yılı boyunca en çok tercih edilen tüm ürünlere yer verilmiştir.''

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2024 yılı boyunca en çok tercih edilen kulaklıklar;

Hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu olarak çalışabilen bu kulaklık, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Tek bir şarjla 10 saat, kılıf ile birlikte ise toplamda 30 saat kullanım süresi sunuyor. Ayrıca ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığı da bulunuyor.

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Sahip olduğu büyük 40mm sürücülerle net ses ve güçlü baslar üretebilen Anker Soundcore Q21i, hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde istenmeyen sesleri etkili bir şekilde engelliyor. 5 dakikalık hızlı şarj ile 4 saat kullanabileceğiniz bu kulallık, 2024 yılının en çok tercih edilen kulaklıkları arasında yerini alıyor.

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Ses kalitesi, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ve konfor açısından önemli geliştirmeler barındıran bu model; özellikle Apple kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünlerden birisi. Toza, tere ve suya karşı dayanıklılığı oldukça yüksek olduğundan istenilen her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca müzik dinlerken de daha net ve zengin bir ses deneyimi sunuyor.

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Uygun fiyatlı bir bluetooth kulaklık arayanların en çok satın aldığı kulaklık olarak listemizde yer alan Xiaomi Redmi Buds 6 Play, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Dinlediğiniz müziğe uygun ayarlanmış 5 adet EQ ayarının yanında, çağrılar için yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği de bulunuyor.

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JBL Wave Buds; yüksek ses kalitesi, uzun pil ömrü, suya dayanıklılık ve dokunmatik kontroller gibi özellikleriyle dikkat çeken bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Kulaklıklarla 8 saat ve şarj kutusunda ise 24 saat boyunca kulanılabilen bu ürün, toz ve tere karşı oldukça dayanıklı. Ayrıca hızlı şarj özelliği de bulunuyor.

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2024 yılı boyunca kablolu kulaklık arayanların ilk tercihi olan JBL C100SI, dayanıklı ve esnek kablo yapısıyla uzun süreli kullanıma uygun olarak üretiliyor. Fiyat-performans açısından oldukça uygun bir seçenek olarak gözümüze çarpan bu ürün, JBL Pure Bass teknolojisi sayesinde yüksek ses kalitesi ve derin baslar sunuyor.

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Rekabetçi oyun tutkunlarının 2024 yılı boyunca vazgeçemediği ürünlerden bir diğeri de HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı. 7.1 surround ses desteğiyle oyun sırasında etrafınızdaki her sesin doğru bir şekilde iletilmesini sağlayan bu ürün, uzun süreli kullanıma uygun konforlu bir yapıya sahip. Ayrıca PC, Mac, PS4, PS5, Xbox ve mobil cihazlarla da uyumlu olarak çalışır.

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Fps oyunları için tasarlanmış bir model olarak en çok tercih edilen ürünler arasında yerini alan Pusat Lite Oyuncu Kulaklığı, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Yumuşak ve nefes alabilir kulak pedleri sayende rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca ses kalitesi, titreşim efektleri ve mikrofon kalitesi olarak da oldukça beğeni topluyor.

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Şarj kutusu ile birlikte toplam 30 saate kadar kullanım imkanı sunan Qcy T13 Kablosuz Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği ile dış sesleri neredeyde tamamen engeller. Kulaklıkla gelen uygulama desteği ile ses ayarları ve gürültü engelleme seviyesi kişiselleştirilebilir. Ayrıca Bluetooth 5.3 sayesinde 10 metreye kadar sorunsuz bir bağlantı sunar.

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Özel olarak tasarlanmış güçlü High Fidelity Sürücülere sahip olan SteelSeries Arctis Nova 1; tizler ve baslar arasındaki dengeyi iyi tutarak, her tür oyun için iyi bir ses deneyimi sunuyor. 360° Uzamsal Sesle rakibinizin nerede olduğunu duyabilir, oyun performansınızı artırabilirsiniz. Ayrıca kulaklık üzerinde bulunan ses kontrol düğmesi ve mikrofon açma/kapama tuşu ile ses seviyesini anında ayarlayabilir, mikrofonu kolayca aktif hale getirebilirsiniz.

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