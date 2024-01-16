Herkesin İhtiyaç Duyacağı Kişisel Bakım Ürünü Tavsiyeleri

Kişisel bakımına ve hijyenine önem veren herkesin mutlaka sahip olması gereken, traş makinesinden epilasyon cihazına bakım ürünleri seçtik.

Kişisel bakımımıza ve hijyenimize özen göstermek hem sağlığımız hem sosyal hayatımız hem de psikolojimiz için oldukça önemli. Özellikle son günlerde kozmetik ve bakım piyasası sıkça kadınlara hizmet etse de merak etmeyin, erkek okuyucularımızı göz ardı etmedik.

Kişisel bakım rutininizin bir parçası hâline gelecek bu teknolojik ürünleri farklı kategorilerde bir araya getirdik.

Saç, sakal ve tüy bakımına önem verenlerin mutlaka kullanması gereken ürünler:

Tam bir fiyat/performans ürünü olan tıraş makinesi: Philips 7'si 1 Arada Bakım Seti

60 dakikaya varan kullanımı, 7 farklı aparatı ve kendiliğinden bilenen çelik bıçaklarıyla erkek okuyucularımızın gözdesi olacak bu ürün, yüzünüzdeki kılları ve saçları düzelterek şekillendirme sağlıyor. Üstelik içerisinde burun ve kulak kılı temizleyici aparatı da var. Kolay temizlik için durulanabilen aparatları ise öne çıkan özellikleri arasında.

Yüz kıllarını ve saçlarınızı düzeltmek için 5 farklı tarağa sahip olan ürün, seyahatlerinizde kullanabileceğiniz keseye de sahip. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hızlı şarj özelliğiyle öne çıkan: Braun S3 Shave&Style Tıraş Makinesi

Su, köpük veya jel ile kullanabileceğiniz bu tıraş makinesi size hem kuru hem de ıslak bir kullanım sağlıyor. Hareketli 3 farklı başlığıyla yüzünüzün her yerine uyum sağlayabilen tıraş makinesi, kısadan uzuna her ölçüde sakalda etkisini kanıtlamış.

Basınca duyarlılığıyla, su geçirmezliğiyle ve 1 saatte tam şarj özelliğiyle öne çıkan ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Burun, kulak ve kaş kıllarınızı berberde aldırmak milat olacak: Philips Burun, Kulak ve Kaş Düzeltici

PrecisionTrim teknolojisiyle, kendiliğinden bilenen bıçaklarıyla ve koruma sistemiyle öne çıkan ürün, birçok erkek okuyucumuzun vazgeçilmez ürünü olacak. Özellikle berberlerde uzun uğraşlar ve acılar sonucu alınan kıllar sonrasında cildiniz tahriş olabiliyor, istenmeyen batıkların önüne geçemeyebiliyorsunuz.

Üstelik bu ürün tamamen yıkanabilir başlıklara sahip, ayrıca burun, kulak ve kaş kıllarınızı yumuşak bir şekilde keserek kolay ve verimli bir kullanım sağlıyor. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Duş sonrası saçlarınızı kurutmak istediğinizde elektriklenen saçlara son veren Dyson Supersonic Saç Kurutma Makinesi

5 farklı şekillendirme başlığıyla kullanıcılarına türlü seçenekler sunan Dyson Supersonic, son zamanların en gözde saç kurutma makinesi. Elektriklenmeyi önleyen yeni Flyaway saç başlığıyla öne çıkan ürün, akıllı ısı kontrolüyle saçlarınızın doğal parlaklığını korumak için ısı kaynaklı hasarlara karşı saçınızı koruyor.

3 hassas hız ve 4 hassas ısı ayarına sahip olan Dyson, 28 derece soğuk hava teknolojisiyle saçlarınızı sabitliyor. Neredeyse her farklı saç tipine özel farklı başlıklar bulunduran ürün, ideal saç şeklinizi adım adım yaratmanızı sağlayak ipuçlarını ise sizlerle paylaşıyor. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Ben daha basit bir şey arıyorum diyorsanız: Philips Saç Kurutma Makinesi

Ürün, 2 farklı başlığa, 2100 Watt güce, ThermoProtect aparatı, 6 ısı ve hız ayarına sahip. Kullanımı oldukça pratik olan bu ürünün ağırlığı da piyasadaki pek çok markaya oranla gerçekten fazlasıyla hafif. Ancak yine de hatırlatmak lazım; profesyonel kullanım için pek tabii uygun değil, daha çok günlük kullanım için elverişli diyebiliriz. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Saçınıza evde çok kısa bir sürede siz de şekil verebilirsiniz: BaByliss Hydro Fusion Smooth & Shape Saç Şekillendirici

4 farklı başlığıyla beraber gelen saç fırçası, saçınızı elektriklendirmeden hem kurutuyor hem düzleştiriyor hem de şekillendiriyor. Kullandıktan sonra saçınızı âdeta kuaförden çıkmış gibi gösterek olan ürün, piyasadaki pek çok markaya kıyasla aslında uygun fiyatlı kalıyor. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı saç şekillendirici muadili arayanlara: Remington Keratin Protect Saç Şekillendirici

Tam bir fiyat/performans ürünü olan Remington Keratin Protect, saçlarınıza kuaförde fön çekilmiş gibi bir etki vereceğine eminiz. Seramik kaplı gövdesi ve 1000 Watt'lık gücüyle saçlarınıza rahatlıkla şekil verebilirsiniz.

2 farklı ısı ve hız seçeneği olan ürün, 50 mm'lik termal karışık fırça ve 40 mm'lik termal yumuşak fırçayla birlikte geliyor. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Lazer epilasyon için güzellik merkezlerine gitmeye gerek yok: Philips Lumea Lazer Epilasyon Cihazı

Bu ürünü sadece kadınlar kullanabilir diye düşünmeyin, istenmeyen kılları erkek de olsanız kadın da olsanız evde şipşak bir şekilde alabilirsiniz. Üstelik güzellik merkezlerinde bitmeyen seansların sonunda insan artık yorulabiliyor, hatta bu ürüne vereceğiniz para çoğu güzellik merkezinin fiyatından çok daha uygun.

Ayrıca ürünün içerisinde yüz temizleme cihazı ve yüz/vücut kullanımı için 2 başlık hediye fırsatı da var. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Çantaya atıp gitmelik bir ürün: Braun Mini Epilasyon Aleti

Bu alet tabii ki pratikliği ve boyutuyla ön plana çıkıyor. Sadece dudak üstü bölgeye kullanılıyor gibi bir algı oluşmasın; ürünü yüzünüzde kıl çıkan hemen hemen her yere kullanabilirsiniz. Özellikle yüzde çıkan sarı tüylerden şikâyetçi olanların bayılacağı bu ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Cilt temizliğinin olmazsa olmazları olan ürünler:

Cilt bakımı için illa tonla para dökmenize gerek yok: FOREO LUNA Fofo Yüz Masajı ve Temizleme Cihazı

Medikal sınıfı silikon özelliğiyle öne çıkan LUNA Fofo, cildinizin özelliklerini öğrenerek size özel kişiselleştirilmiş cilt bakım rutini sağlıyor, üstelik kullanımı da epey basit. Sevdiğiniz bir cilt temizleme ürününü yüzünüze sürdükten sonra yüzünüze dairesel hareketlerle âdeta masaj yaparak derinlemesine temizliyor. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

FOREO muadili sayılabilecek uygun fiyatlı yüz temizleme cihazı: RossClean Pro

Dakikada 7000 titreşim üreten ürün; yüzünüzdeki makyaj, kir, yağ ve ölü deri kalıntılarını tıbbi sınıf silikonuyla derinlemesine temizlik sağlıyor. 3 farklı ışık teknolojisiyle cildinizi temizlemekle kalmıyor aynı zamanda masaj da yapıyor.

Ayrıca silikonların kokmasından korkmanıza da gerek yok keza antibakteriyel ve IPX7 su geçirmez teknolojisini kullanıyor. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Daha profesyonel bir cilt bakımı isteyenlere: Braun FaceSpa Pro 911

Öncelikle söylememiz gerekirse bu ürünün içerisinde neredeyse her şey var. 3'ü 1 arada olarak gelen ürün, içinde yüz epilatörü, temizleme fırçası ve MicroVibration başlığı ile geliyor. Başlıkların sayısı sizi korkutmasın çünkü kullanımı oldukça kolay.

Ayrıca cilt temizleme ürünü için tonlarca para dökmenize de gerek yok. Ek olarak; her alana 20 saniye işlem yapan ürün zaman dolunca titreyerek sizi uyarıyor. Bizce ürünün su geçirmez olması da büyük bir artı çünkü ıslak veya kuru kullanımda rahatça kullanabilirsiniz. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Ağız ve diş bakımı için her bütçeye uygun şarjlı diş fırçası önerilerimiz:

Şarjlı diş fırçasını duyduk da daha önce yapay zekâlısını görmüş müydünüz?: Oral-B Genius X Yapay Zekâ Destekli Diş Fırçası

Yapay zekâ teknolojisiyle fırçalama tarzınızı tanıyan ve size rehberlik sunan diş fırçası, tek şarj ile 2 haftadan daha uzun sürede kullanıma lityum iyon pile sahip olmasıyla olanak veriyor. 6 farklı fırçalama moduna sahip olan diş fırçasının özellikleri ise şöyle:

Günlük temizleme

Pro-temizleme

Hassas temizlik

Beyazlık

Diş eti bakımı

Dil temizleme

Diş eti koruma teknolojisi, 360 SmartRing ve basınç kontrolü özellikleri sayesinde dişlerinizi çok sert fırçaladığınızda sizi uyararak nereyi fırçalamanız gerektiğine rehberlik ediyor. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Çok pahalı geldi diyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var: Oral-B Pro 750 Cross Action Diş Fırçası

Seyahat kabıyla beraber gönderilen fırça, tabii ki akıllı uyarı sistemiyle pek çok kişinin favorisi olmayı başardı. Dişlerinizi fırçalarken her 30 saniyede bir çalan zamanlayıcıyla fırçalamadığınız bölgeleri size hatırlatıyor. Üstelik artık diş fırçamın şarjı doldu mu diye merak etmenize de gerek yok keza fırçanızın üstünde artık görebiliyorsunuz. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı şarjlı diş fırçası isteyenlere bir başka alternatif: Philips Sonicare Diş Fırçası

Tam bir fiyat performans ürünü olan Philips şarjlı diş fırçası, dişlerinizi ve diş etlerinizi zorlamadan rahat bir diş fırçalama deneyimi sunuyor. Üstelik bu fırça aynı segmentteki diğer alternatiflere oranla 14 gün pil ömrüyle karşımıza çıkıyor. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

"Böyle bir şey mi varmış" dedirten teknolojik ürünler:

Çocuklu ailelerin vazgeçilmezi olacak o ürün: Seemagic Elektrikli Tırnak Makası

Güvenli koruma teknolojisiyle ve şarj edilebilir olmasıyla öne çıkan ürün, çocuklarınızın tırnak makasına olan ön yargısını eminiz ki kıracak.

Sadece çocuklar için de değil, tırnağınızı keserken yanlışlıkla oluşabilen kesiklere ve bunun sonucunda ortaya çıkan tırnak batmasının da önüne çokça geçiyor. Son derece güvenli olan bu aletin kullanımı da oldukça kolay. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Tiftik tiftik olmuş kıyafetlerinizi yeni gibi yapacak olan: Xiomi Mijia Tüy Toplama Cihazı

Bazen yeni aldığımız kıyafetler bile çok kısa bir süre içerisinde tiftiklenebiliyor ve jilet gibi geleneksel yöntemlere başvurabiliyoruz. Ancak bu ürün ile çok kısa bir sürede eskimiş kıyafetlerinizi bile yepyeni bir forma kavuşturabilirsiniz. Cihaz; portatifliği, 5 bıçaklı kafası ve uzun ömürlü piliyle öne çıkıyor. Ürünü daha detaylı incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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