Cem Yılmaz hayranları, Erşan Kuneri karakterinin maceralarına odaklanacak yeni dizi için gün sayıyor. Diziden yeni paylaşılan afişler ise hayranların heyecanına heyecan katacağa benziyor.

İlk olarak Cem Yılmaz’ın klasikler arasına adını yazdırmış olan GORA filminde karşımıza çıkan ve yine Cem Yılmaz tarafından canlandırılan Erşan Kuneri karakteri, filmde oldukça kısa bir süreliğine görünmüş olmasına rağmen çok sevilmiş ve filmi seyreden pek çok kişinin favorilerinden birisi haline gelmişti. Erşan Kuneri’yi ana karakter olarak izleyeceğimiz bir yapımın geleceği haberi ise özellikle de Cem Yılmaz hayranları arasında büyük heyecan yaratmıştı.

13 Mayıs’ta popüler yayın platformu Netflix’te görücüye çıkacak olan diziden kısa süre önce bir de fragman paylaşılmıştı. Bugünse Cem Yılmaz, Twitter üzerinden Erşan Kuneri’ye dair yeni paylaşımlarda bulundu. Yılmaz, yeni dizisinden yedi adet oldukça renkli ‘film afişi’ paylaştı.

Yedi afiş birden

Bildiğiniz üzere Erşan Kuneri karakteri, GORA’da oldukça 'sıra dışı’ bir film yapımcısı olarak karşımıza çıkmıştı. Yeni paylaşılan afişler de Kuneri’nin bu yapımcı kimliğinin altını çizecek cinsten.

İşte karşınızda her biri diğerinden daha renkli olan Erşan Kuneri afişleri ve Yılmaz'ın afişleri paylaştığı notlar

"1982 Sonbaharı. Bu filmle ortalık yıkılmıştı."

"Korku filmlerinin patladığı dönemdi hiç unutmam"

"Derdi ile gelen kılıç."

"Yarınlar ve yarınlar oysa…"

"Entrika ve Acının filmi"

"1982 yılının farklı bi filmi."

"Derslerle dolu bir masal"

Erşan Kuneri'nin konusu ne olacak?

Daha önce konusuna dair “70’ler erotik sinemasında büyük bir başarı yakalayan Erşan Kuneri, farklı türlere de el atmaya karar verir. Kuneri, sektörden partnerleri olan Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın, Firdevs ve Payro Kemal ile birlikte farklı film türlerini denemek için harekete geçer.” ifadelerinin kullanıldığı filmde Cem Yılmaz, daha önce olduğu gibi bir kez daha Erşan Kuneri karakterine hayat veriyor. Kadroda Yılmaz'a Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya gibi pek çok yıldız isim eşlik ediyor.