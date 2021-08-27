Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk kez G.O.R.A.'da karşımıza çıkardığı Erşan Kuneri'nin maceralarını anlatan Netflix dizisi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yılmaz, yaptığı paylaşımla kurgusal karakterle aynı ismi taşıyacak diziden bazı sahneleri göstermiş oldu.

Türk Komedyen Cem Yılmaz, uzunca bir süredir Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi Erşan Kuneri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İlk kez G.O.R.A.'da tanışma imkanı yakaladığımız, kendine has tavrı girdiği işlerle seyirciyi güldürmeyi başaran kurgusal karakter Erşan Kuneri'nin 1975 ila 1978 yılları arasındaki sinema maceralarını anlatacak dizi, Cem Yılmaz hayranları tarafından da merakla bekleniyor.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisine ilişkin çok sayıda açıklama yaptı. Zaman zaman çeşitli görseller de paylaşan komedyen, dizinin neler sunabileceğine dair ipuçları vermişti. Şimdi yine böyle bir şey oldu. Cem Yılmaz, Instagram hesabından Erşan Kuneri dizisinden yeni görüntüler paylaştı.

İşte diziden gelen yeni görüntüler

Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Eğer 1 Erşan Kuneri filmi izliyorsanız, ne olup bittiğini anlamak çok zaman alabilir."

Dizinin Netflix'te yayınlanacağı kesin olsa da yayın tarihi ile ilgili net bir gelişme henüz yok. Bir süre önce yapılan açıklamalarda çekimleri 5 Eylül'de biteceği söylenen dizinin 2022 yılında yayınlanması planlanıyor.

8 bölümden oluşacak Erşan Kuneri dizisinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya, başrol paylaşıyor.

Bu arada, dizi 8 bölüm olarak planlanmış olsa da ikinci sezon ihtimali de bulunuyor. Ancak bu karar, dizinin ilk 8 bölümünün ne kadar ilgi göreceğinin anlaşılmasından sonra alınacak.