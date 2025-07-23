Pablo Escobar'ı reklam yüzü olarak kullanan Escobar Phone akıllı telefonlarının üretici şirketinin CEO'sunun davası sona erdi. CEO, sahtecilik ve para aklamalarını kabul etti. Hapis cezası ve para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

İlk olarak 2015’te resmî olarak kurulan ve ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın kardeşiyle ilişkilendirilen Escobar Inc., son zamanların en ilginç şirketlerinden biriydi. Olof Gustafsson’un CEO’luğunu üstlendiği şirket, Escobar Phone 1 ve 2 isimli akıllı telefonlarıyla gündem olmuştu. Hatta bu telefon, ünlü teknoloji içeriği üreticisi Marquess Brownlee’nin bir videosuna da konuk olmuştu.

Ancak şirket, dolandırıcılık, para aklama ve sahtecilikle ilişkilendiriliyordu. Öyle ki 2023 yılında Gustafsson bu suçlamalardan dolayı tutuklanmıştı. Şirket ve CEO, Pablo Escobar’ı marka yüzü yapan telefonlarını müşterilere teslim etmemek, influencer’ları kullanarak da talebi artırmak gibi şeylerle suçlanıyordu.

Escobar Phone’un patronu para aklama ve sahtecilik suçlamalarını kabul etti

Yıllardır süren Escobar Inc. şirketinin akıbetini nihayet belli oldu. Eski CEO Olof Gustaffson, ABD’de görülen mahkemede para aklama ve sahtecilik suçlarını kabul etti. Davada savcılar, şirketin ürün teslim etmediğini ve CEO’nun müşterilerden gelen paraları aklayıp kendi çıkarı için kullandığını detaylandırdı.

Davadaki yargıç, Gustaffson’un cezasının belirlenmesi için 5 Ağustos gününde bir duruşma görüleceğini açıkladı. Escobar Inc.’in eski CEO’su, sahtecilikten 20 yıla kadar, para aklamadan ise 10 yıla kadar çıkabilecek çıkabilecek hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bunlara ek olarak 1.3 milyon dolar kadar para cezası da ödemesi gerekecek.

Marquess Brownlee’nin Escobar Phone videosunda 400 dolara satılan telefonun üzerinden oynanmış bir Samsung Galaxy Fold olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan cihazın siparişini verenlere ise herhangi bir telefon gönderilmemiş, bunun yerine kitaplar, sahiplik belgeleri ve Escobar Inc.’in reklamlarını içeren ürünler gönderilmişti.