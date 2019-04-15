Telltale Çalışanları, Şirketin Kapanma Sebebini Açıkladı

İş akışının aksaması, stüdyoyu maddi olarak zarara sokmakla kalmayıp stüdyo çalışanlarının da planlanan tarihe yetişebilmek için uzun saatler boyunca mesai yapmaları ve fazlasıyla yorulmaları anlamına geliyor. Telltale Games adlı stüdyo da, başına gelen problemler dolayısıyla geçen sene stüdyosunu tamamen kapatmak zorunda kaldı.

İş akışının aksaması, video oyunu geliştiricilerinin sıkça yaşadığı ve önlenmesi oldukça zor olan problemlerden biri. Daha büyük AAA oyun stüdyolarının ortaya çıkmasıyla birlikte stüdyoların oyuna yatırdıkları para eskisi kadar bir önem taşımıyor ve oyunun beklenen zamandan geç piyasaya sunulması stüdyolar için eskisi kadar büyük bir problem arz etmiyor. Ancak büyük oyun stüdyolarının aksine, henüz gelişmekte olan ve diğerlerine nazaran daha küçük stüdyolar için iş akışının aksaması çok büyük problemlere yol açabiliyor.

Telltale Games adlı stüdyonun eski CEO’su Kevin Bruner “Diğer stüdyolar bu tarihi diledikleri gibi esnetebiliyor. ‘Oyunun çıkış tarihi bu sonbahar’ dedikten sonra, sonbahar ayı geldiğinde kolayca ‘Biliyor musunuz? Oyun aslında hazır değil, bu yüzden de çıkış tarihini gelecek ilkbahara kadar erteliyoruz’ diyebiliyorlar. Ancak bu Telltale’ın yapabildiği bir şey değildi. Tarihi o kadar uzun süre ertelemek için yeterli bütçemiz yoktu” şeklinde bir açıklama yaptı.

Telltale’ın yaşadığı tüm problemlere rağmen, stüdyoda çalışan birçok kişi ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına emin olmak ve bu nedenle de oyunların çıkış tarihlerini uzatmak istedi. Diğer bir eski Telltale çalışanı Emily Grace Buck ise Bruner’ın açıklamasına karşı şöyle bir açıklama yaptı: “Kevin Bruner ile aynı çalışma ortamında bulunmak, birçok durumda fazlasıyla zorlayıcı olabiliyordu çünkü Bruner, stüdyoda oyunların çıkış tarihinden önce çok büyük değişiklikler isteyebiliyordu. Bu da oyunun çıkış tarihini oldukça geciktiriyordu. Ancak Bruner da belirli ürünler isteyen kurul tarafından oldukça fazla baskı altında bırakılıyordu.”

Bir oyunun geliştirilme sürecinde ortaya çıkabilecek birçok sorun, stüdyo ortamlarında iş akışının aksamasına sebebiyet verebiliyor. Telltale çalışanlarının yanı sıra birçok küçük stüdyo da, bu durumdan ötürü zarar görmüş ya da işlerine son vermiş durumda.

Oyun endüstrisinde yer alan kişilerin bu konu hakkında konuşmaya başlamasıyla beraber, konu daha çok duyurulmaya ve dikkate alınacağa benziyor. Konuya kısa zamanda bir çözüm getirilmesini; bu sayede hem stüdyoların hem de stüdyo çalışanlarının daha fazla mağdur olmamasını umuyoruz.