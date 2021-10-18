Eski Araçlar, Modern Araçlarla Drag Yarışı Yaptı [Video]

Otomobil tutkunlarının en sevdikleri etkinliklerden bir tanesi de drag yarışları. Türkiye'de daha çok kalkış yarışı da olarak bilinen etkinlikler, zaman zaman etkileyici görüntülere sahne oluyor. Eski model spor araçlar ile yeni model araçların karşı karşıya getirildiği bir etkinlik ise kulakların pasını silecek türden.

Dünya üzerinde milyonlarca kişi, otomobillerle adeta aşk yaşıyorlar. Türkiye'de pek göremiyor olsak da özellikle de ABD gibi ülkelerde insanların büyük tutkularından bir tanesi de otomobiller. Hal böyle olunca da sayısız etkinlik düzenleniyor. İnsanlar, kimi zaman modifiye ettikleri araçlarını yalnızca sergilemeyi tercih ederken, kimi zamansa bu araçları yarıştırıyorlar.

Otomobil tutkunların en çok ilgilendikleri yarış sektörlerinden bir tanesi, drag yarışları. Türkiye'de daha çok "kalkış yarışı" olarak da bilinen aktiviteler için özel olarak hazırlanmış pistler bile var. Oldukça güçlü araçlar bu pistlerde karşı karşıya gelerek, belirli bir mesafeyi en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorlar.

Eskilerle yeniler karşı karşıya

Az sonra sizlerle, drag yarışlarını izlemeyi sevenleri mest edecek bir video paylaşacağız. Bu video, eski model araçlar ile yeni modelleri karşı karşıya getiriyor. Düzenlenen bir etkinlikten alınan görüntülerde Dodge'un Demon, Hellcat, Viper ve Charger gibi modeller, kıyasıya bir rekabet içerisine giriyor. Ayrıca Chevy Nova ile Ford Mustang GT gibi ikonik spor araçlar da bu karşılaşmalarda yer alıyor.

Videoda yer alan karşılaşmalara baktığımızda, hepsi de birbirinden güçlü olan araçların oldukça iyi performanslar sergilediğini görüyoruz. Ayrıca kimi zaman yeni model ve modern araçlar kazanırken, kimi zaman ise klasiklerin fark atarak yarış kazandıklarını görüyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizleri o video ile yalnız bırakalım.