İnsandan hayvana tüm omurgalılarda esneme, gözlemlenen evrensel bir davranış. Hayatımızın ayrılmaz parçası esnemenin özellikle hayvanlar arasında neden farklı sürelerde olduğu konusunda bir fikriniz var mı?

Bilim insanları, bu sorunun cevabını bulmak için hem videolardan hem de birebir hayvanların esneme süresini araştırdı ve oldukça şaşırtıcı bir bulguya ulaştı.

Esneme süresi ve beynin büyüklüğüyle alakalı doğrudan bir ilişki bulunuyor. Bakalım nasıl bir ilişki varmış!

Esneme ve beyin ilişkisine bilim ne diyor?

Esneme, uzun yıllar boyunca sadece oksijen eksikliğine bağlı bir refleks olarak görüldü ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, esnemenin çok daha karmaşık bir süreç olduğunu ortaya koyuyor.

Yapılan bir çalışma, esneme süresi ile beyin büyüklüğü arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, 55 memeli ve 46 kuş olmak üzere 101 türden 1291 esnemeyi analiz ederek daha büyük beyne sahip hayvanların daha uzun süre esnediğini tespit etti.

Örneğin, insanlar ortalama 6-7 saniye esnerken, fareler sadece 1 saniye esniyor. Bu durum, beyin büyüklüğü ve nöron sayısı arttıkça esneme süresinin de arttığını gösteriyor. Farklı hayvan türleri için de bu durum geçerli. Filler gibi büyük beyinli hayvanların esneme süreleri, küçük kemirgenlere kıyasla oldukça uzun.

Peki, büyük beyin neden daha uzun esneme süresine yol açıyor?

Bilim insanları, bunun beyin soğutma mekanizmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Esneme, beyne daha fazla kan ve oksijen gitmesini sağlayarak beynin sıcaklığını düzenlemeye yardımcı oluyor.

Daha büyük bir beyin, daha fazla enerji tüketiyor ve bu da daha fazla ısı üretimi anlamına geliyor. Bu nedenle, büyük beyinli hayvanların beyinlerini soğutmak için daha uzun süre esnemesi gerekiyor.

Bu teori, özellikle primatlar ve insanlar gibi büyük beyinli canlılarda gözlemlenen uzun esneme sürelerini açıklamada oldukça tutarlı görünüyor.

Ancak bu alanda hâlâ cevaplanmamış birçok soru var. Örneğin, neden bazı hayvan türlerinde bu ilişki daha belirgin değil ya da esnemenin evrimsel kökeni tam olarak ne? Bu sorular, bilim dünyasının gelecekte cevaplamayı hedeflediği gizemlerden sadece birkaçı.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: