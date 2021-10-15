Son senelerde önemli bir yatırım aracı olan, bazı ülkelerde ise ödemelere dahi olanak sağlayan Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) izin vermeye hazırlandığına yönelik iddiaların ardından 60 bin dolar seviyesine yükseldi.

Kripto paralar son senelerde ülkemizde önemli bir yatırım aracı haline geldi. Risk oranının yüksek olması sebebiyle tam güven kazanamayan kripto paralar, özellikle Bitcoin öncülüğünde gelişmeye ve kabul görmeye devam ediyor. Çin gibi bazı ülkeler tamamen yasaklasa da, bazı ülkeler ise resmi para birimi yapacak kadar güveniyor.

Bitcoin, kabul görmek ve dünya genelinde gelişmek için bazı finansal özelliklere de eğilim gösteriyor. Bu eğilimlerden biri olan Bitcoin ETF, yatırım yapmak isteyen insanların Bitcoin ile aynı değerde fonlara yatırım yapmasını ve riskin minimize edilmesini sağlıyor. Şimdiye kadar birkaç ülke Bitcoin ETF onayı verdi ama ABD henüz herhangi bir Bitcoin ETF onayı vermedi. ABD tarafından kripto paralara yönelik yapılan sıcak açıklamalar, ardından SEC Başkanı’nın kripto paraları yasaklama niyetinde olmadıklarını açıklaması kripto para piyasasında olumlu hava oluşturdu.

Beklentilerle birlikte 60 bin seviyesine ulaştı

Bitcoin ETF’lerin, kripto para piyasalarına kurumsal açıdan da ilgileri artıracağı düşünülüyor ve bir süredir kripto para sektörünün gündeminde yer alıyor. Bitcoin ETF onayı bazı ülkelerden alınmış olsa dahi özellik ABD SEC tarafından verilmesi beklenen onay, piyasalar için büyük bir önem arz ediyor. Öyle ki, bunun beklentileri dahi Bitcoin’in değerinin bir hayli artırdı.

Son 24 saat içerisinde 60 bin seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, nisan ayından itibaren kayıtlara geçen en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler, Bitcoin’in bu seviyelere ulaşmasında SEC’in Bitcoin ETF’sine izin vereceğine yönelik haberlerin etkili olduğunu söylüyor. Bloomberg, haberinde bu onayın gelecek hafta verilebileceğini söyledi.