Türk oyuncularının en gözde oyunlarından olan ETS 2, Cumhuriyet Bayramı'nı bir ortaklıkla duyurdu.

Türk milletimizin yanında; yerli ve yabancı birçok kişi, kurum ve kuruluş, cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutladı ve buna özel olarak farklı şirketten şirkete değişen bazı duyurular yapıldı.

Bunlardan biri de Türk oyuncularının olmazsa olmazlarından olan Euro Truck Simulator 2’nin geliştiricisi olan SCS Software’dan geldi. Türk topluluğun Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan geliştirici, bunun yanında müjdeli bir iş birliği haberini de oyuncularla paylaştı.

Yarından itibaren oyuna TIRSAN römorkları eklenecek.

Oyunun Türk topluluğu için büyük önem taşıyan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak açıklamasına başlayan SCS Software, Tırsan Treyler ortaklığıyla yarın Euro Truck Simulator 2’ye eklenecek olan römorkları müjdeledi. Bunun ardından yaptığı açıklamayı tekrardan iyi dileklerle kapattı.

Paylaşılan videodaki görsellerden yola çıkarak, oyunun Steam sayfasında söz konusu römorkları görebiliyoruz. DLC olarak gösterilen içeriğin tam listesi şu şekilde:

TIRSAN SCS Multiride: Perdeli

TIRSAN SRI: Frigo

TIRSAN SKS: Damperli

TIRSAN SPL: Yan perdeli platform

TIRSAN SGH: 40 fit Konteyner Taşıyıcı

TIRSAN SHF: 20 fit Konteyner Taşıyıcı

Diğer Parçalar & Aksesuarlar

Fiyat kısmına baktığımızda şu an için “Duyurulacak” yazdığını görüyoruz.

DLC sayfasındaki açıklama:

“TIRSAN, 45 yılı aşkın deneyimiyle, yaratıcı tasarımları, mükemmel mühendisliği ve harika müşteri desteği ile iş ihtiyaçlarına uygun, yüksek kaliteli dorselerin önde gelen üreticisidir. Euro Truck Simulator 2 dünyasına Türkiye merkezli böyle olağanüstü bir markayı tanıtabildiğimiz için heyecanlıyız.”

Steam sayfasına buradan ulaşabileceğiniz DLC hakkında sizin düşünceleriniz neler?