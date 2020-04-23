Evdeki Malzemelerle Çekilen Harika Doğa Fotoğrafları

Koronavirüs salgını bazen evde keyifli vakit geçirmenin yeni yollarını bulmak için ilham kaynağı olabiliyor. Bir seyahat fotoğrafçısı, evindeki malzemelerle kompozisyonlar hazırlayarak birbirinden gerçekçi dış mekan fotoğrafları çekti.

Koronavirüs nedeniyle birçok insan evde kalmaya özen gösterirken, bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı getirerek salgının önüne geçmeye çalışıyor. İnsanlar, dışarıda gerçekleştirdiği rutin eylemlerini veya hobilerini artık ev şartlarına göre düzenlemek zorunda.

Erin Outdoors olarak bilinen fotoğrafçı ve yazar Erin Sullivan da salgın sürecinde çalışmalarına evde devam ediyor. Sullivan, fotoğraflarına ilham kaynağı bulmak için seyahat edemediğinden dolayı, evindeki eşyaları kullanarak çarpıcı doğa manzaraları yaratmaya başladı. İç mekandaki yaratıcılığını konuşturan fotoğrafçı, çarpıcı çalışmalar ortaya çıkardı.

Fotoğrafçı Erin Sullivan, evindeki malzemelerle harika yaratıyor

Yiyecekler, Sullivan'ın kompozisyonlarında kullandığı en yaygın materyallerden biri. Ayrıca yastıklar, diğer yatak takımları, kağıtlar, model arabalar, kesme tahtaları ve minyatür insan figürleri de ortaya büyüleyici fotoğraflar çıkmasını sağlıyor. Biraz optik illüzyon son derece gerçekçi kareler elde etmesini sağlıyor.

Sullivan, "Bir seyahat fotoğrafçısı olarak, zamanımın çoğunu dışarıda geçiriyorum ve dünyadaki ilginç yerleri fotoğraflıyorum. Evde kalma yaptırımları geçen ay yürürlüğe girdiğinde, evimden ayrılmadan yaratıcı fikirler bularak kendime meydan okumak istedim" diyerek fikrinin ardındaki ilhamı açıkladı.

"Aklıma evimdeki nesnelerden dış mekanda macera sahneleri yaratma fikri geldi. Projeyi paylaşmadan önce deneysel olarak birkaç sahne çektim ve bu tarz görüntüler oluşturmanın hayal gücümü aktif ve yaratıcılığımı canlı tutmama yardımcı olduğunu keşfettim."

Erin Sullivan için bir şey 'yaratma' sürecinin en uzun kısmı; beyin fırtınası. İlk önce ne tür bir sahne yaratmak istediğini ve bunu gerçekleştirmek için hangi malzemeleri kullanabileceğini düşünüyor. Ardından her sahnenin kabaca bir taslağını yapıyor.

Erin Sullivan, "Ne yaratmak istediğimi seçtiğimde, ortamı ayarlamak 10 dakikadan 1 saate kadar sürebiliyor. En somut fikirleri bulmaya çalışıyorum, çünkü bir hedefim olduğunda çekimlerin daha sorunsuz gittiğini görüyorum. Tabii ki, çekim sırasında işler değişiyor ve ben her zaman öğreniyorum, bu yüzden sonuca fazla bağlı olamıyorum." diyor.

Sullivan, bu aktiviteyi topluluğunda bir meydan okuma haline getirdi. Sosyal medyada #OurGreatIndoors etiketiyle topluluğunu bu tarz yaratıcı fikirler denemeye davet ediyor. Fotoğrafçı, "İnsanların evlerinde neler yarattığını görmek gerçekten inanılmazdı." diyor.

Her projede olduğu gibi, fotoğrafçılıkta da birçok zorluk var. Erin Sullivan için ev eşyalarını doğanın parçaları haline getirmek en zoru olmuş: "Zevk aldığım zorluklardan biri, materyallerimin tasvir etmeye çalıştığım manzaraya nasıl uyabileceğini bulmak. Bu beni farklı ışık, gölge, renk, alan derinliği ve kompozisyonlar denemeye zorladı, belki dışarıda çekim yaparken olduğundan daha fazla."

Şimdilik, tüm bu fotoğraflar sadece başlangıç. Sulivan karantina bitse bile çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyor. Eğer diğer çalışmalarını da merak ediyorsanız, Erin Sullivan'ın Instagram profiline buradan, web sitesine buradan erişebilirsiniz.