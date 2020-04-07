Evden Çalışmanız İçin Ücretsiz e-Sertifika Veren 8 Platform

Kariyerinizde seviye atlamak veya yeni bir kariyer için evden çalışıp, e-Sertifika alabileceğiniz birçok platform bulunuyor. Aralarında MEB onaylı Anadolu e-Sertifika Programları da var; Harvard ve MIT onaylı kurslar da var.

Uzun süre daha evden çıkamayacağımız bugünler, geleceğin çalışma hayatını da değiştirecek. Eğer çalışma hayaytı değişecekse, hedeflediğimiz kariyeri gerçekleştirme yollarımız da değişecek. Bu nedenle uzaktan çalışırken öz disipline sahip olmak, gelecekte iyi bir iş için en önemli şart olacak. Ayrıca bilgi ve becerlerinizi kanıtlamak için de e-sertifikalar çok işinize yarayabilir.

Tamamlandığında e-Sertifika veren eğitim programlarında, aklınıza gelebilecek neredeyse her türlü konuda bilgi alabilirsiniz. Dijital pazarlama eğitimlerinden, sosyal medya yönetimine kadar birçok farklı konu bulunuyor; hatta dilerseniz tasarım eğitimleri bile alabilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sertifikalar bilgi edinme dışında özellikle işe giriş için işinize yarayacaktır. Gelin şimdi evden çalışmak için e-Sertifika veren platformlara beraber bakalım.

e-Sertifika alabileceğiniz platformlar:

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları,

İstanbul İşletme Enstitüsü e-Sertifika Programları,

Google Dijital Atölye,

Global Enstitü,

ODTÜ Bilgeİş,

Coursera,

Harvard Online Courses,

edX Courses.

Anadolu Üniversitesi internet üzerinden 14 farklı kategoride birçok Anadolu e-Sertifika programı sunuyor. Bu programlara başvurular belirli dönemler içerisinde yapılabiliyor ve programlar ücretli. Anadolu e-Sertifika kayıt ücreti 250 TL. Cambrdige İngilizce KET PET TKT e-Sertifika programının ücreti ise 500 TL olarak belirtilmiş. Ciddi bir kariyer planlaması içindeyseniz düşünebilirsiniz.

Kategori olarak Sanat Yönetmenliği, Saç ve Makyaj Tasarımı, Siyasal İletişim ve Web Tasarımı için Kodlama gibi daha birçok farklı e-Sertifika programı bulunuyor. Programlara katılan adaylar eğitimlerinin sonunda bir sınava giriyorlar. Sınavda başarılı oldukları takdirde e-Sertifika almaya hak kazanıyorlar. Buradan aldığınız belgeleri daha sonra işe giriş aşamasında da kullanabilirsiniz.

İstanbul İşetme Enstitüsü de birçok farklı konuda e-Sertifika vermeye devam ediyor. Programları genellikle ücretli olsa da, Blog Yazarlığı ve Risk Tabanlı Düşünme Eğitimi gibi önemli konularda ücretsiz eğitimleri de var. Meraklısı için ücretsiz yazılım eğitimleri de bulunuyor. Program ücretleri de farklılık gösteriyor ve uygun fiyatlı eğitimler de var.

Eğitimlerin sonunda aldığınız e-Sertifika’yı koduyla beraber CV’lerinize ekleyebiliyorsunuz. Sertifikanız hakkında bilgi almak isteyen iş verenler ise bu kod ile kontrollerini sağlıyorlar. Bir şeyler yapacak bolca vaktimizin olduğu bu günlerde en azından ücretsiz eğitimlerini alabilirsiniz.

Google Dijital Atölye bünyesinde birçok farklı kategoride eğitimler bulunuyor. Ancak içlerinden bir tanesi oldukça kapsamlı ve ücretsiz Google e-Sertifika veriyor. Dijital Pazarlamanın Temelleri eğitimi ile hem pazarlama stratejilerini hem de internet üzerinden pazarlamanın ipuçlarını öğrenebiliyoruz. 40 saatlik eğitim süresince 26 farklı modül konusu işleniyor.

Bu eğitimi kariyer hedefli olmak dışında küçük veya internet işletmeleriniz varsa da alabilirsiniz. Çünkü günün sonunda ufak işletmelerin nasıl ve hangi yöntemlerle büyüyebileceğini de öğrenebilirsiniz. İnteraktif Reklamcılık Bürosu (Interactive Advertising Bureau) onaylı ücretsiz eğitim başlangıç düzeyinde olmasına rağmen birçok yeni bilgiyi de bulabilirsiniz.

Global Enstitü eğitim programlarını Yaşam ve Sağlık, Mesleki Gelişim, Kişisel Gelişim, Sanat ve Bilim olarak 5 farklı kategoriye ayırmış. Ürün Satışı, Temel Gazetecilik ve Anne Sağlığı gibi çok farklı konularda eğitim kategorileri var. Eğitimlere ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Ayrıca almak istediğiniz eğitimler hakkında diğer katılımcıların da yorumlarını görebiliyorsunuz.

Yorumlardan eğitimler hakkında genel bir bilgi de edinebilirsiniz. Eğitimler ve program hakkında detaylı bilgi hem eğitim sayfalarında hem de e-posta ile gönderilerin mesajlarda yer alıyor. e-Sertifika başvurusu ise maalesef ücretli. Eğitimi tamamladıktan sonra e-Sertifika almak isterseniz kredi kartı ile ödeme seçeneği ile başvuru yapmanız gerekiyor ve ücreti 59 TL. Baskı ise 149 TL ve kapıda ödemeli.

ODTÜ'den e-Sertifika alma fikri bile insanı heyecanlandırıyor. 100 çevrimiçi ders içerisinden ilgi duyduğunuz alandaki tüm dersleri alabilirsiniz. Ayrıca bu eğitim süresi boyunca uzman eğitmenlerle iletişime bile geçebiliyorsunuz. Yine sizinle aynı eğitimi alan kişilerle ortak bir forum üzerinden iletişime geçebilir ve farklı konular üzerine tartışmalar yapabilirsiniz. Program ve e-Sertifika başvurusu tamamen ücretsiz.

Platformun en popüler dersleri genellikle yazılım, kodlama ve tasarım üzerine. Ancak pazarlama, iş geliştirme ve servis hizmetleri gibi birçok farklı kategoride ders bulunuyor. Eğitimleri tamamlayıp, çevrimiçi sınavları da başarıyla geçtikten sonra e-Sertifika başvurusu yapabilir ve birkaç gün içerisinde belgenizi alabilirsiniz. Bu arada eğitimler içerisinde bol bol ödevler de olabiliyor.

Dünyanın en iyi eğitim kurumlarından gelen eğitimcilerden hem ders almak hem de Google ve IBM gibi şirketlerin de onayladığı sertifikaya kavuşmak oldukça havalı duruyor. Yabancı dilde bir site ve eğitimler de doğal olarak İngilizce. Eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra katılımcılara dijital sertifika veriliyor. Bu sertifikayı da Google, IBM ve popüler üniversiteler değerli görüyor.

Ücretli kursların fiyatlarının dudak uçuklattığı ama içerisinde ücretsiz eğitimlerin de olduğu bir sistem kurulmuş. Günün sonunda haftalarca katıldığımız kurslardan sonra Harvard onaylı sertifika alma şansımız bulunuyor. Eğitmenlerin ve derslerin kalitesinden zaten bahsetmek biraz anlamsız olur. Dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden ve iyi eğitmenlerden birçok konuda eğitim alabilirsiniz.

NOT: Harvard Üniversitesi tarafından verilen bazı eğitimlerde sertifikalar için ek ücret talep edilebiliyor. Eğitimin ücretsiz, sertifikanın ücretli olduğu eğitimleri kendi isteğinizle seçebiliyorsunuz.

İçerisinde MIT ve Harvard gibi farklı üniversitelerin de kurslarının yer aldığı edX, ücretsiz kurslar alabileceğiniz bir platform. Kursları her ne kadar ücretsiz alsak da, sertifika için ücret ödememiz gerekiyor. Ancak yine de sırf eğitim kalitesi ve içeriği bakımından mutlaka denemeniz gerekiyor. Alanlarında en iyi eğitimciler, 2500’den fazla kurs hazırlamışlar. Kurs programları ise genellikle hafta üzerinden ilerliyor.

Coronavirüs tipi Covid-19 hepimizi eve hapsetti. Ancak bu kriz dönemini bir fırsata çevirmek de bizim elimizde. Kariyer hedefinizi yükseltmek veya yeni bir kariyer arayışına girmek için listelediğimiz e-Sertifika veren platformları kullanabilirsiniz. Bazı platformlar belli ücret karşılığında basılı sertifika da gönderiyor. Harvard, MIT gibi en iyi üniversitelerden onaylı kursları deneyebilirsiniz.