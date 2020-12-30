Exxen, yeni bir program daha duyurdu. Bu kez Enes Batur ile karşımıza çıkan platform, "Enes Batur'la Buluşma" isimli bir program duyurdu. Kadınlarla erkekleri karşı karşıya getirecek program, yarışma türünde olacak.

Acun Ilıcalı'nın gündemden düşmeyen dijital platformu Exxen, son bombayı da patlattı. Platform tarafından yapılan son açıklamalarda, Türkiye'nin en bilindik YouTuberlarından olan Enes Batur'un da bu platformda yer alacağı ortaya kondu. Buna göre Enes Batur, Exxen'de "Enes Batur'la Buluşma" isimli bir program yapacak.

Programla ilgili ufak bir de bilgilendirme yapan Exxen yönetimi, bu programda kadınlarla erkeklerin karşı karşıya geleceğini açıkladı. Yarışma şeklinde olacak programın tam olarak neler sunacağı ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bu arada Enes Batur, bu programın tek ünlüsü olmayacak. İnternet mecralarının bilinen isimleri de bu yarışmada boy gösterecek.

İşte Exxen tarafından yapılan o paylaşım

Exxen'in paylaştığı afişe baktığımızda, Enes Batur'un programında Halil İbrahim Göker, Baturay Anar, Cihan Albayrak, hazretiyasuo olarak bilinen Mustafa Yavuz ve Mert Eren Bülbül gibi sosyal medyanın bildiği isimlerin varlığını görüyoruz. Son duyuruyla birlikte 1 Ocak 2021'de hizmet vermeye başlayacak Exxen'in başlangıç yapımlarından bir tanesi de bu olmuş olacak.

Aslına bakacak olursak bu proje, çok da sürpriz olmadı. Enes Batur, bundan bir süre önce sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla, Exxen'le birlikte 3 ya da 4 proje üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Yani Enes Batur'un da bu platforma geleceği bariz bir durumdu. Yapılan açıklamalarla birlikte projenin detayları da belli olmuş oldu.