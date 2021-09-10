Exxen, Fenerbahçe için hazırladığı "103 Gol" isimli belgeselin ilk bölümünü yayınladı. Toplamda dört bölümden oluşacak belgesel, futbol takımının 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda neler yaşandığına ışık tutuyor.

Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının başında kullanıma sunduğu çevrimiçi dizi ve film platformu Exxen, bugüne dek çeşitli belgesellere ev sahipliği yapmıştı. Bu bağlamda, yeni bir projeyi daha hayata geçiren platform, bu kez de Fenerbahçe için özel bir belgesel oluşturdu. Futbol takımının 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak şampiyon olduğu dönemi anlatan belgesel, Fenerbahçelilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Exxen'in Fenerbahçe için oluşturduğu belgesel, "103 Gol" olarak isimlendiriliyor. O dönemlerde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları olan Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen ve Oğuz Çetin gibi isimlerin yer aldığı belgeselde, o dönemlerde neler yaşandığı anlatılıyor. An itibarıyla ilk bölümü yayınlanmış olan belgesel, toplamda 4 bölümden oluşacak.

Galatasaray ve Beşiktaş için de belgesel geliyor

Exxen'in Fenerbahçe taraftarları için oluşturduğu 103 Gol isimli belgesel, yalnızca Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye duyduğu bağlılık için hazırlanmış bir proje değil. Önümüzdeki dönemlerde yeni spor belgeselleri ile karşımıza çıkacak platform, Galatasaray ve Beşiktaş için de özel yapımlar hazırlayacak. Bu bağlamda Galatasaray için hazırlanan belgeselde Arda Turan, Beşiktaş için hazırlanan belgeselde ise Pascal Nouma anlatılacak.