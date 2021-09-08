Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını da içerecek "ExxenSpor" paketlerinin fiyatlarını açıkladı. Böylece Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının takımlarının UEFA maçlarını kaç TL'ye izleyebilecekleri de belli oldu.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Türkiye'nin en yeni dijital içerik platformlarından bir tanesi olan Exxen'in Saran Group ile anlaşmaya vardığını ve bu anlaşma kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının Exxen'de yayınlanacağını aktarmıştık. Şimdi bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve kurulduğu günden beri de hem sıkı bir kullanıcı kitlesine sahip olan hem de eleştirilen Exxen, önemli maçların yayın haklarını satın almayı başararak spor tutkunlarının yeni adresi haline gelmişti. Ancak şu ana dek, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını izlemek için yapılacak ödeme tutarı net değildi. Yapılan son açıklamalarla bu soru işareti giderilmiş oldu.

Exxen, maçların izlenmesini sağlayacak "ExxenSpor" paketlerinin fiyatlarını açıkladı

Exxen yönetimi, futbol maçlarını izlemek isteyen aboneleri için "ExxenSpor" isimli özel paketler oluşturdu. Oluşturulan bu paketlere baktığımızda, futbol maçlarını izlemek isteyen her spor tutkununun bir Exxen aboneliği satın alması gerektiğini görüyoruz. Bu bağlamda tüketiciler, minimum 34,80 TL, maksimum 59,80 TL ödeme yaparak hem Exxen içeriklerine hem de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına erişme imkanı yakalayacaklar.

Exxen'in spor paketinden reklamlı bir şekilde faydalanmak isteyen kullanıcılar, aylık 34,80 TL karşılığında hizmetten faydalanabilecekler. Reklam görmek istemeyen kullanıcılarsa iki farklı paketten birini seçenekler. "Sezonluk" ve "Aylık" olarak isimlendirilen bu paketler, hizmetin taahhütlü olup olmadığının belirleyicisi olacak. Sezonluk paket satın alan bir kullanıcı hiçbir reklamla karşılaşmadan aylık 44,80 TL, taahhüt yapmadan dilediği zaman hizmetten çıkmak isteyen bir kullanıcı ise aylık 59,80 TL karşılığında ExxenSpor'u satın alabilecek.