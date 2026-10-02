Eylül 2026'da Türkiye'de Kaç Sıfır Otomobil Satıldığı Açıklandı: En Çok Satan Modeller de Belli Oldu!

Türkiye'de eylül ayında kaç sıfır otomobil satıldığı ve en çok hangi modellerin ilgi gördüğü belli oldu.

Her ay düzenli olarak Türkiye’de kaç adet sıfır otomobil satıldığı açıklanıyordu. Bugün de Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından Eylül 2026’ya ait veriler geldi. Rapor, geçen ay Türkiye sıfır araç pazarında belirgin bir gerileme yaşandığını ortaya koyuyor.

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Açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13,39 oranında bir daralma yaşayarak 803.465 adet olarak gerçekleşti.

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Eylülde 63.736 adet otomobil satıldı

Yılın ilk 9 aylık sürecine detaylıca baktığımızda, otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,45 daralarak 627.977 adede gerilediğini görüyoruz. Hafif ticari araç tarafındaki daralma ise görece daha sınırlı kalarak %5,12 seviyesinde gerçekleşti ve toplamda 175.488 adet araç satıldı. Bu durum, ticari araç segmentindeki talebin binek araç segmentine kıyasla biraz daha dirençli kaldığını gösteriyor.

ODMD verileri de tam olarak bu uzun vadeli perspektife ışık tutuyor. Yıllık bazdaki gerilemeye rağmen, 2026 Eylül ayındaki toplam pazar satışları 5 yıllık Eylül ayı ortalamasına göre %0,8 oranında küçük bir artış kaydetti. Bu dönemde otomobil pazarı 5 yıllık ortalamaya göre %1,9 daralırken, hafif ticari araç pazarı %10,7 artış gösterdi. 10 yıllık Eylül ayı ortalamaları ile kıyaslandığında ise toplam pazarın %17,8 oranında büyüdüğü dikkat çekiyor. 10 yıllık ortalamalara göre otomobil pazarı %15,1, hafif ticari pazar ise %27,5 oranında artış sağladı.

Sadece eylüle odaklanıldığında, pazardaki kan kaybının derinleştiği görülüyor. Eylül 2026'da otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025 yılının aynı ayına göre %24,33 oranında daralarak 83.469 adet seviyesinde kaldı. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında daralma oranı %27,80'e ulaşırken satılan araç sayısı 63.736 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise Eylül ayında %10,42 daralarak 19.733 adet olarak kayıtlara geçti.

En çok satan modeller