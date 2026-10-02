Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Eylül 2026'da Türkiye'de Kaç Sıfır Otomobil Satıldığı Açıklandı: En Çok Satan Modeller de Belli Oldu!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Türkiye'de eylül ayında kaç sıfır otomobil satıldığı ve en çok hangi modellerin ilgi gördüğü belli oldu.

Eylül 2026'da Türkiye'de Kaç Sıfır Otomobil Satıldığı Açıklandı: En Çok Satan Modeller de Belli Oldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her ay düzenli olarak Türkiye’de kaç adet sıfır otomobil satıldığı açıklanıyordu. Bugün de Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından Eylül 2026’ya ait veriler geldi. Rapor, geçen ay Türkiye sıfır araç pazarında belirgin bir gerileme yaşandığını ortaya koyuyor.

Açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13,39 oranında bir daralma yaşayarak 803.465 adet olarak gerçekleşti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Eylül 2026'da Türkiye'de Kaç Sıfır Otomobil Satıldığı Açıklandı: En Çok Satan Modeller de Belli Oldu!
t
t10

Eylülde 63.736 adet otomobil satıldı

t

Yılın ilk 9 aylık sürecine detaylıca baktığımızda, otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,45 daralarak 627.977 adede gerilediğini görüyoruz. Hafif ticari araç tarafındaki daralma ise görece daha sınırlı kalarak %5,12 seviyesinde gerçekleşti ve toplamda 175.488 adet araç satıldı. Bu durum, ticari araç segmentindeki talebin binek araç segmentine kıyasla biraz daha dirençli kaldığını gösteriyor.

ODMD verileri de tam olarak bu uzun vadeli perspektife ışık tutuyor. Yıllık bazdaki gerilemeye rağmen, 2026 Eylül ayındaki toplam pazar satışları 5 yıllık Eylül ayı ortalamasına göre %0,8 oranında küçük bir artış kaydetti. Bu dönemde otomobil pazarı 5 yıllık ortalamaya göre %1,9 daralırken, hafif ticari araç pazarı %10,7 artış gösterdi. 10 yıllık Eylül ayı ortalamaları ile kıyaslandığında ise toplam pazarın %17,8 oranında büyüdüğü dikkat çekiyor. 10 yıllık ortalamalara göre otomobil pazarı %15,1, hafif ticari pazar ise %27,5 oranında artış sağladı.

Sadece eylüle odaklanıldığında, pazardaki kan kaybının derinleştiği görülüyor. Eylül 2026'da otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025 yılının aynı ayına göre %24,33 oranında daralarak 83.469 adet seviyesinde kaldı. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında daralma oranı %27,80'e ulaşırken satılan araç sayısı 63.736 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise Eylül ayında %10,42 daralarak 19.733 adet olarak kayıtlara geçti.

En çok satan modeller

t10

  1. Togg T10X - 4.237 adet
  2. Renault Boreal - 3.220 adet
  3. Renault Megane Sedan - 2.830 adet
  4. Toyota Corolla - 2.486 adet
  5. Togg T10F - 2.455 adet
  6. Renault Duster - 2.305 adet
  7. Renault Clio HB - 1.993 adet
  8. Tesla Model Y - 1.725 adet
  9. Hyundai i20 - 1.649 adet
  10. Kia Sportage - 1.591 adet
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

1 Milyon TL ve Altına Alınabilecek En Sorunsuz İkinci El Otomobiller

1 Milyon TL ve Altına Alınabilecek En Sorunsuz İkinci El Otomobiller

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!

Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com