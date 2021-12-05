Formula 1’deki araçlar son derece süratli giden ve kullanması ciddi bir yetenek isteyen araçlar. Bu yüzdendir ki F1 sürücülerine şoför değil de pilot unvanı veriliyor. Peki ya F1 pilotları kullandıkları araçlar kadar hızlı para kazanıyorlar mı? Hangi takım hangi pilota yıllık ne kadar maaş ödüyor? Gelin hep beraber pilotların maaşlarını inceleyelim.

Formula 1 bilindiği üzere oldukça masraflı bir spor. Çoğu pilot henüz 4 yaşındayken karting aracına atlayıp go kart pistlerinde eğitimler almaya başlıyor. Tabii belli bir seviyeye gelene kadar da tüm bu masraflar ailelerin ceplerinden çıkıyor. Ardından takımların genç sürücü programlarına seçilen pilot adaylarını da yine birçok masraf bekliyor. Bu süreçte çoğu pilot adayı sponsor bulma sorunlarıyla boğuşuyor.

Pilotlar, kendilerine F1'de bir koltuk bulduğu zaman ise işin rengi değişiyor. Takımlar bu kez pilotlar için kesenin ağzını açıyor. Mercedes iki pilotu için yıllık 55 milyon dolar öderken, Red Bull 48 milyon dolar, Ferrari 25 milyon dolar ödüyor. Williams ve Haas ise ödedikleri toplam 2 milyon dolar maaş ile dikkat çekiyorlar. Peki hangi pilot ne kadar kazanıyor?

En çok kazanan: Lewis Hamilton

Mercedes’deki 9. sezonunu geçiren 7 kez dünya şampiyonu 36 yaşındaki Britanyalı pilot Lewis Hamilton’ın takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. F1’deki başarısından ötürü Sir unvanına layık görülen Sir Lewis Hamilton, takımı ile bu yılın temmuz ayında sözleşme yeniledi. Bu sözleşmeye göre Hamilton yıllık net 45 milyon dolar kazanacak. Ayrıca yıllık kazancıyla Hamilton dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu.

Maaşıyla da Hamilton'ın rakibi: Max Verstappen

Bu sezon Lewis Hamilton ile sıkı bir rekabet yaşayan ve ilk şampiyonluğu için mücadele eden Red Bull’un 24 yaşındaki Hollandalı genç pilotu Max Verstappen'in takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sözleşmeye göre Verstappen, Red Bull'dan yıllık 40 milyon dolar kazanıyor.

Uçurum başlıyor: Ricciardo, Leclerc, Vettel

Formula 1’de Hamilton ve Verstappen’in ardından pilot maaşlarında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Öyle ki Verstappen’den sonra en çok kazanan üç pilot; McLaren’den Daniel Riccardo, Ferrari’den Charles Leclerc ve Aston Martin’den 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel. Bu üç pilot da yıllık 15 milyon dolar kazanıyor.

Üvey evlat Bottas; Sainz, Stroll, Räikkönen ve Alonso

Hamilton Mercedes’ten yıllık 45 milyon dolar kazanırken; artık yavaş yavaş vedalaştığı takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas ise yıllık 10 milyon dolar kazanıyor. Tıpkı gelecek sezon Alfa Romeo’da izleyeceğimiz Bottas gibi; Ferrari’den Carlos Sainz, Aston Martin’den Lance Stroll, Alfa Romeo’dan yaşlı kurt Kimi Räikkönen ve Alpine’den Fernando Alonso da yıllık 10 milyon dolar kazanıyor.

Perez, Norris ve diğerleri

Verstappen’in takım arkadaşı olan ve henüz aradığı çıkışı yakalayamayan, buna rağmen Red Bull’dan yeni sözleşmeyi kapan Meksikalı pilot Sergio Perez ya da kısaca Checo; yıllık 8 milyon dolar kazanıyor. Perez’i yıllık 5’er milyon dolar maaş ile Alpine’den Esteban Ocon, AlphaTauri’den Pierre Gasly ve bu yıl harika bir sezon geçiren McLaren’in Britanyalı pilotu Lando Norris takip ediyor.

Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher’in oğlu Mick ve Rus çaylak pilot Nikita Mazepin, Haas takımından; İtalyan pilot Antonio Giovinazzi Alfa Romeo’dan; Nicholas Latifi ve gelecek sezon Mercedes’te Lewis Hamilton’ın takım arkadaşı olarak izleyeceğimiz Bay Cumartesi George Russell; Williams’dan yıllık 1’er milyon dolar kazanıyorlar. Formula 1’de en düşük maaşı ise, İngilizce konusunda sıkıntılar yaşayan ve telsizden gönderdiği mesajlar ile dikkatleri üzerine çeken AlphaTauri’nin hırçın çaylağı Japon Yuki Tsunoda alıyor. Tsunoda, takımdan yıllık 500 bin dolar kazanıyor.