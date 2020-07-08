Son zamanlarda adı pek çok talihsizlikle anılan Facebook'a bağımsız denetçiler tarafından bir kontrol yapıldı. Denetçilerin kontrolleri sonucunda sosyal medya platformunun insan haklarına yaklaşımı hiç de iyi değerlendirilmedi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak bilinen ve WhatsApp, Instagram gibi dev sosyal medya isimlerinin de çatı şirketi olan Facebook, son zamanlarda ağır eleştirilere maruz kaldı. Özellikle reklamverenlerin platformdan reklamlarını çekmeleriyle birlikte Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg de boykot hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Tabii tüm bu kaosun bir gerekçesi de bulunuyordu.

Nefret söylemi ve yanlış bilgiye göz yuman politikaları nedeniyle son derece ağır eleştirilen ve boykot edilen Facebook, birçok reklamverenini kaybetmişti. Bu reklamverenler arasında Sony Group, Coca-Cola, Honda, Starbucks ve Microsoft gibi isimler de bulunuyordu.

Bağımsız denetçilerden rapor yayınlandı

AA'nın aktardığı habere göre Facebook tarafından tutulan bağımsız denetçiler, şirketin insan hakları sorunlarıyla nasıl ilgilendiğini değerlendi ve bir rapor oluşturdu. Yaklaşık iki yıl süren denetleme, 100 sayfalık bir rapor haline getirildi ve sonuçlar paylaşıldı.

Uzun bir süre boyunca yapılan denetim ve değerlendirmeler sonucunda Facebook'un nefret söylemi, seçmenlerin sindirilmesi ve diğer sorunlu içeriklerin yönetiminde oldukça tepkisel ve yavaş davrandığı kaydedildi. Tabii ki rapor yalnızca bunlarla da sınırlı kalmadı.

Sitede paylaşılan bazı içeriklerin yol açtığı zararı önleme konusunda şirketin çabalarının yetersiz kaldığı belirtilirken bağımsız denetçiler sosyal medya devinin davranışlarını tanımlarken "Maalesef Facebook'un insan haklarına yaklaşımı çok tepkisel ve bölük pörçük" ifadelerini kullandı.

Facebook'un aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudilerin karşı karşıya kaldığı örgütlü nefretle mücadeleye karşı daha fazla yatırım yapmaması da kusurlu bulundu. Son olarak insan hakları örgütlerindeki birçok kişinin yıllardır ayrımcılığa karşı mücadele ve ifade özgürlüğü gibi konularda Facebook'tan daha fazla çaba talep ettikleri ancak ümitlerini kaybetmiş ve usanmış oldukları ifade edildi.