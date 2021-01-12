Facebook, ABD başkanlık seçimlerinin ardından Trump yanlılarının organize olmak için kullandığı "Çalmayı Durdur" sloganını platformdan yasakladı. Şirket ayrıca kullanıcıların seçimle ilgili yalnızca doğru bilgilere ulaşması için tedbirlerini sıkılaştırdığını duyurdu.

Birkaç gün içinde görevini yeni başkan Joe Biden’a devredecek olan mevcut ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında gerçekleşen başkanlık seçimlerine ilk günden bu yana itiraz ediyordu. Bu itirazların, Trump yanlılarının ABD meclis binasını basmasıyla sonuçlanması sonrasında Trump, geniş bir kitle tarafından seçmenleri şiddete yönlendiren bir “lider” olarak eleştirilmeye başlanmış ve tüm sosyal medya platformları, Trump’ın resmi hesaplarını kaldırmıştı.

Bugün Facebook’un resmi blog sayfasında yeni bir yazı paylaşan Facebook Global Politika Yönetimi Başkan Yardımcısı Monika Bickert ve Doğruluk Başkan Yardımcısı Guy Rosen, kasım ayında başlayan şiddeti kışkırtabilecek içeriklerin platformdan kaldırılması yönündeki tedbirlerin, başkanlık devri ve sonrasındaki birkaç hafta boyunca devam ettirileceğini açıkladı.

Facebook, "Çalmayı Durdur" ifadesini kullanan içerikleri platformdan kaldıracak

Buna göre, ABD meclis binasının basılması olaylarının de en dikkat çeken sloganı olan “stop the steal” (Çalmayı durdur) ifadesini kullanan tüm içerikler, Facebook ve Instagram’dan kaldırılacak. Facebook, geçtiğimiz kasım ayında orijinal Stop the Steal adlı “eylem” grubunu platformdan kaldırdıklarını ifade ederken, o dönemden bu yana şiddet çağrıları da içeren ve Facebook politikalarını ihlal eden grup ve sayfaları kaldırmaya devam ettiklerini belirtiyor.

Facebook’un açıklamalarına göre insanları şiddete teşvik eden içerikleri tespit edip temizlemekle görevli olan Facebook Doğruluk Operasyon Merkezi, en az 22 Ocak tarihine kadar varlığını sürdürmeye devam edecek. Bu özel birim, Georgia eyaletindeki ikinci tur seçimleri sırasında kurulmuştu ve şimdi, geçtiğimiz hafta yaşanan “meclis baskını” nedeniyle görev süresi uzatıldı.

Seçimlerle doğru bilgiler için Facebook News'e haber özetleri geliyor

Facebook, Donald Trump dahil olmak üzere platformda siyasi içerikleri reklamlara izin vermemeye devam ettiklerini ifade ederken; ABD Başkanlık devir teslim dönemi boyunca kullanıcıları güvenilir bilgiler ve haberler ile buluşturmaya ekstra özen göstereceğini belirtiyor. Ayrıca Facebook, insanların bu haberlere daha kolay ulaşabilmeleri için Facebook News’e bir haber özeti ekleyeceklerini de duyurdu.

Facebook, ABD’deki kritik geçiş dönemi sırasında yaşanan herhangi bir olayın kendi sorumluluğunda olmasını istemiyor. Bu nedenle şirket, Trump’ın sosyal medya hesaplarını süresiz askıya almak da dahil olmak üzere bir dizi proaktif önlemler alarak kullanıcılarının platformu suçlamasının önüne geçmek istiyor.