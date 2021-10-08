Facebook ile Facebook'a ait hizmetlerin kesilmesi, yetişkin içerik sektörüne yaradı. Dünyanın en büyük yetişkin içerik platformlarından Pornhub, kesintinin yaşandığı saatlerde kullanıcı sayısında patlama yaşadı. Şirket saat başına 500 bin kullanıcı kazandı.

Dünya genelindeki tüm internet kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde tarihin en büyük "dijital çöküş"lerinden bir tanesine şahit oldular. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook ile Facebook'a ait olan Messenger, Instagram ve WhatsApp gibi hizmetlerin tamamı çöktü. 6 saatten uzun süre devam eden kesinti, kullanıcıları adeta kaosa sürükledi. Farklı platformların yoğun bir şekilde kullanılması, başta Twitter olmak üzere pek çok platformu da doğrudan etkiledi.

Yaptığı istatistiksel çalışmalarla bilinen Insights isimli platform, Facebook'un çöktüğü gün neler yaşandığına baktı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu kesintiden özellikle faydalanan bir platform olduğu anlaşıldı. Bu platform, dünyanın en büyük yetişkin içerik sitelerinden bir tanesi olan Pornhub'dı. Insights'ın yaptığı araştırma, Facebook ile hizmetlerini kullanamayan tüketicilerin çok büyük bir bölümünün yetişkin içerikler izleyerek vakit geçirmeye karar verdiğini gözler önüne seriyor.

Pornhub'ın anlık kullanıcı sayısı patlama yaptı

Insights'ın araştırmasına göre Facebook'un çökmesine paralel olarak, anlık Pornhub kullanıcı sayısı yükselmeye başladı. Saatler geçtikçe kullanıcıların Pornhub'a yönelimleri daha fazla arttı. İlk anlarda yüzde 10,5 oranında artan kullanıcı sayısı, saatler içerisinde önce yüzde 11, sonra da yüzde 19'a ulaştığı tespit edildi. Bu istatistikler, Pornhub'ın kesintiler sırasında her saat en az 500 bin kullanıcı kazandığı anlamına geliyor.

Yapılan araştırma kapsamında dikkat çeken bir husus daha var. Öyle ki kullanıcılar, kesinti sırasında daha fazla ilgi gösterdikleri Pornhub'da popüler arama terimlerini de değiştirdiler. Öyle ki süreç içerisinde Porbhub'daki Facebook aramaları yüzde 221, Instagram aramaları ise yüzde 323 oranında yükseldi. Kullanıcıların Pornhub üzerinden Facebook ve Instagram terimlerini arayarak nereye ulaşmak istedikleri ise bilinmiyor...