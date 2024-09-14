Meta, Snap ve TikTok, zararlı içeriklerle mücadele için "Thrive" programını başlattı. Bu iş birliği, ihlal edici içeriklerin hızlıca kaldırılmasını hedefliyor.

Meta, Snap ve TikTok, zararlı içeriklerle mücadelede güçlerini birleştirdi. Üç teknoloji devi, intihar ve kendine zarar verme gibi içeriklerin yayılmasını engellemek için "Thrive" adını verdikleri yeni bir program başlattı. Bu iş birliği, platformlar arası sinyal paylaşımı yaparak ihlal edici içeriklerin hızla tespit edilmesini ve kaldırılmasını amaçlıyor.

Thrive programı, Mental Health Coalition adlı sivil toplum kuruluşu ile birlikte geliştirildi. Meta, bu programın teknik altyapısını sağlıyor ve sinyal paylaşımının güvenli bir şekilde yapılmasını mümkün kılıyor.

Zararlı içeriklerle mücadelede yeni bir dönem

Daha önce çocuk istismarıyla mücadelede kullanılan Lantern teknolojisi de, Thrive'ın temelinde yer alıyor. Katılımcı şirketler, tespit ettikleri ihlal edici içerikleri birbirlerine bildirecek ve böylece zararlı içerikler hızlıca kaldırılacak.

Bu yeni girişim, sosyal medya platformlarının kullanıcı güvenliği konusunda aldıkları önemli bir adımı temsil ediyor. Özellikle gençler arasında yaygın olan intihar ve kendine zarar verme risklerini azaltmayı hedefleyen Thrive, platformlar arası iş birliği ile bu tür içeriklerin hızla tespit edilip kaldırılmasını sağlayacak.