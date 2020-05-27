Facebook, bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen kripto para birimi Libra ile ilgili yeni bir gelişmeye imza attı. Şirket, yaptığı açıklamayla Libra için yeni bir cüzdan oluşturduğunu ve bu cüzdana "Novi" ismini verdiğini duyurdu.

Facebook, bir süredir kripto paralar ile yakından ilgileniyor. Şirket, bu bağlamda "Libra" isimli bir kripto para birimi dahi oluşturdu ancak bu kripto para birimi hükümetleri bile rahatsız etti ve proje bir süredir devam ediyorsa bile süreç, sessiz sakin ilerliyor. Şimdiyse Facebook, kripto para birimi Libra için hazırladığı yeni cüzdanı "Novi"yi duyurdu.

Aslına bakacak olursak Facebook, geçtiğimiz dönemlerde Libra için bir cüzdan oluşturmuş ve bu cüzdanın ismini "Calibra" olarak açıklamıştı. Hatta sürecin en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak isteyen Facebook, Calibra isminde bir yan kuruluş kurmuştu ve bu kuruluş, Calibra'nın geliştirilme sürecinden sorumlu olmuştu. Yaşanan son gelişmeyle birlikte Calibra, yerini "Novi Financial"a bırakmış oldu.

Novi'nin logosundaki Libra detayı dikkatlerden kaçmıyor

Facebook tarafından yapılan açıklamalarda Novi'nin logosu da yer alıyordu. Bu logoya yakından baktığımızda Libra simgesinin Novi'nin içine de işlendiğini açıkça görebiliyoruz. Yaşanan bu gelişme, Facebook'un Libra ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ve belki de daha kapsamlı bir şeyler üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Ancak şirket, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Facebook'un kripto para sektöründe gözü yükseklerde

Facebook, kripto para sektörüne ilk giriş yaptığında sadece Libra'yı geliştirmeyi planlıyordu. Ancak sonrasında yapılan açıklamalar, şirketin daha geniş kapsamlı ve daha fazla ulusal para birimiyle uyumlu bir kripto paraya sahip olmak istediğini ortaya koydu. Örneğin Facebook'un kripto para birimi ya da birimleri, ilerleyen dönemlerde doların yanı sıra sterlin ve euro karşılığında da satın alınabilecek türde olacak.

Facebook, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla Libra ile finansal işlemler gerçekleştirmenin mesaj göndermek kadar kolay olacağını söyledi. Zaten şirketin planlamaları arasında bu kripto paranın WhatsApp ve Facebook Messenger gibi uygulamalarda kullanılabilmesi de yer alıyor. Yani kullanıcılar, WhatsApp ve Facebook Messenger'da birbirlerine para gönderebilecekler. Üstelik kullanıcılar, bu hizmetten hiçbir gizli ek ücret olmadan faydalanacaklar.