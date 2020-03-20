Facebook, Yeni Masaüstü Sürümü İçin Karanlık Modu Yayınladı

Facebook, geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni masaüstü sürümü arayüzü için karanlık mod özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Yapılan açıklamalarda pek çok Facebook kullanıcısının hem yeni Facebook arayüzünü hem de bu arayüzdeki karanlık modu kullanabilecekleri ifade edildi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook, geçtiğimiz yıl düzenlediği "F8 Geliştiriciler Konferansı" kapsamında tüketicilere önemli bir söz vermişti. Şirket, verdiği bu söz kapsamında platformun masaüstü versiyonuna karanlık modun geleceğini söylemişti. Facebook şimdi verdiği söz tuttu ve Facebook'un masaüstü versiyonuna karanlık mod yayınladı.

Facebook yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda bugün itibarıyla pek çok Facebook kullanıcısının bilgisayarları üzerinden karanlık modu deneyimleyebilecekleri açıklandı. Facebook'un karanlık modunu kullanmak isteyen kullanıcılar, Facebook'un yeni tasarımına geçiş yaptıktan sonra ekranın hemen sağ tarafında bulunan "Menü" butonuna tıklayacaklar ve burada yer alan karanlık mod seçeneğini aktif hale getirecekler.

Facebook'un karanlık modu işte böyle görünüyor

Facebook, yine geçtiğimiz yıl düzenlediği F8 Geliştiriciler Konferansı'nda Facebook arayüzünün artık daha sade ve kullanışlı bir yapısının olacağını açıklamıştı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren geliştiriciler, ocak ayından beri de yeni bir Facebook arayüzünü test ediyorlar. Kullanıcılar ise diledikleri takdirde bu yeni arayüzü deneyimleme imkanı buluyorlardı. Bu yeni arayüzdeki son gelişme ise karanlık modun gelmesi oldu.

Facebook'un yeni arayüzündeki normal görünüm ise şu şekilde

Facebook'un yeni arayüzü, eskisine oranla daha büyük bölümlere sahip. Kullanıcılar bundan sonra, eskisine nazaran daha sade ve daha kullanışlı bir Facebook masaüstü deneyimi bulacaklar. Özelleştirilebilen sayfa bölümleri, kullanıcıların tercihine göre istenilen şekilde dizayn edilebilecek. Kullanıcıların bu yeni arayüze nasıl bir tepki göstereceğini ise zaman gösterecek.

Facebook hesabınıza masaüstü site üzerinden erişim sağlarsanız, akış bölümünün hemen üzerinde küçük bir uyarı göreceksiniz. Bu uyarı da yeni Facebook'u denemek isteyip istemediğiniz soruluyor. Bu uyarıya onay verip yeni Facebook'u kullanmaya başlarken de size yeni Facebook'u normal modda mı yoksa karanlık modda mı kullanacağınız soruluyor. Böylelikle hangi tasarımı istediğinize karar verip kullanmaya başlıyorsunuz.