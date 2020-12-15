Facebook, TikTok'a rakip olması muhtemel yeni müzik ve video uygulaması olan Collab'ı duyurdu. Uygulama şu an için yalnızca ABD'deki iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor olsa da ilerleyen dönemde daha geniş kitlelere açılması muhtemel.

Facebook, TikTok benzeri müzik ve video uygulaması Collab’ı resmen duyurdu. Collab, Facebook’un NPE olarak adlandırdığı araştırma ve geliştirme takımının bir eseri olarak şu an için yalnızca ABD'deki iOS kullanıcılarının kullanımına sunulmuş durumda. Uygulama, mayıs ayından beri bulunduğu beta sürümünü geçerek iOS platformlarındaki yerini aldı ve uygulamanın yakın zamanda diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

Collab, çeşitli videoları birleştirerek kullanıcıların kendi oluşturdukları bestelerle yeni bir aranjman yapmasına olanak sağlıyor. Uygulamada aynı zamanda tıpkı TikTok gibi diğer kullanıcıların yapmış olduğu videoları keşfedebiliyor ve birlikte yeni içerikler üretebiliyorsunuz.

Facebook, Collab ile TikTok'a rakip olabilir

Sadece 15 saniyelik videolara izin verilen bu uygulama, kullanıcıların diğer kişilerle etkileşime girerek videoları birleştirmesine olanak sağlıyor. Örnek verecek olursak; Collab’da başka bir kullanıcının sadece ayağını yere vurarak ritim oluşturduğu bir videoya, söylediğiniz bir şarkıyı ekleyebilme şansınız bulunuyor.

Uygulamada içeriklerini beğendiğiniz başka kullanıcıları da takip edebiliyorsunuz. Collab, kaydedilen videoları Instagram ya da TikTok gibi Collab’dan farklı platformlarda da paylaşabilme seçeneği sunuyor. Facebook'un bu yeni uygulaması, milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok'un karşısına dişli bir rakip olarak çıkacak gibi görünüyor. Bununla birlikte Collab'da oluşturulan içerikler aynı zamanda TikTok'ta da paylaşılabileceğinden Collab kullanıcıları TikTok'un hem karşısında hem de içinde olabilecekler.