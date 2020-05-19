Bir alışveriş uygulaması olarak karşımıza çıkan Facebook Shops resmen tanıtıldı. Kullanıcı dostu olacak bu yapı, satıcı ile müşteri arasındaki ilişkiyi çevrimiçi platformda iyileştirmeyi hedefliyor.

Facebook, sosyal medyanın önemli bir aktörü olarak günümüzde insanların birbiriyle iletişim içinde olmasında büyük rol oynadı. Arkadaş ve aile içerisinde sosyal ulaşılabilirlik açısından bir platform oluşturan Facebook, bir adım daha atarak alışveriş konusunda insanlara yardımcı olmak istiyor.

Firma, insanların Facebook üzerinden fotoğraf paylaşıp "Satılık" ibaresini kullanmak yerine bu işlem için daha stabil bir platform geliştirdiklerini duyurdu. Küçük işletme dostu olacak bu Facebook platformu, daha kolay bir alışveriş deneyimi için kullanıcılarla buluşturulacak.

Facebook Shops, resmen tanıtıldı:

Yaşanılan koronavirüs salgını yüzünden küçük işletmeler ayakta durmakta zorluk çekiyor. Bunu fark eden Facebook, kapalı olan mağazalara bir çözüm bulmuş gibi görünüyor. Çevrimiçi satışa yardımcı olacak bu platformun asıl amacı, müşterilerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan işletmelerin yüklerini bir nebze de olsa hafifletmek.

Facebook ve Instagram üzerinde kullanılacak olan bu platformu kullanmak çok kolay. Ücretsiz ve basit olan bu profil oluşturma işleminde, istenilen ürünlerin kataloglarını düzenlemek veya ürün öne çıkarmak gibi bazı özellikler de mevcut olacak.

Kapak resmi ve vurgu renklerini bile değiştirebileceğiniz bu programda kişiselleştirme yapmak mümkün. Satılan ürünün, boyut ve bütçesi önemli olmaksınız her satıcının kullanabileceği bu program, müşterilerle iletişim için oldukça kolaylık sağlayacak.

Ulaşımın oldukça basit olacağı bu yapıda kullanıcılar, işletmenin Facebook veya Instagram profilinden ürünlere ulaşabilecek. Hikaye ve reklamlarla ürünlere daha yakın olan müşteriler, keşfedilen ürünleri kaydedebilecek, uygulama üzerinden sipariş verebilecekler. Uygulama içi satın alma konusu şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devlet’lerinde geçerli. Bunun Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda herhangi bir açıklama yok.

Tıpkı fiziksel mağazalardaki gibi satıcıyla iletişime geçebilecek, merak ettiklerinizi sorabilecek veya ürün yorumlarını okuyabileceksiniz. İlerleyen zamanlarda WhatsApp, Messenger veya Instagram Direct’te sohbet içinden alışveriş yapabilecek, mağazayı görüntüleyebileceksiniz.

Instagram Shop, alışverişe yeni bir boyut katacak:

Instagram Shop, bu yaz ABD’den başlayarak dünyanın genelinde yayılacak olan bir platform. Keşfet bölümüne yapılan entegrasyonlarla kategorize edilmiş sınıfları filtreleyebileceksiniz. Güzellik, ev gibi kategorileri olacak olan bu uygulama yapısı menü çubuğuna sabitlenecek. Bu sayede tek tuşla Instagram Shop bölümüne erişebileceksiniz.

Markalar ve içerik üreticilerinin işini kolaylaştıracak bu yapı, canlı yayın yaparken satış yapma fırsatı tanıyacak. Ürünlerinizi, fotoğraf ve videolarınıza etiketleyebilecek, satın almak isteyenler için kolay bir ulaşım sunabileceksiniz. Facebook ve Instagram’daki işletmelerle test edilmeye başlayan bu yapı, önümüzdeki aylarda daha kapsamlı olarak kullanıcılara sunulacak.