Facebook, Uzaya Uydu Göndermeye Hazır

Bir süredir gündemde olan Facebook'un uzaya uydu gönderme projesi, ABD'li makamlardan gereken iznin alınmasıyla birlikte gerçeğe dönüşüyor. Daha heyecan verici olanıysa, Facebook'un ilk uydusunu önümüzdeki mart ayında gönderebileceği iddiası.

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin uzaya uydu gönderme konusundaki başarıları ve Jeff Bezos'un Blue Origin'in uzaya uydu gönderme planları başka şirketlere de ilham veriyor. Facebook, bir süredir gündemde olan uzaya uydu gönderme meselesindeki resmi pürüzleri de çözerek son aşamaya geldi.

ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) gerekli izinleri lojistik sorunları nedeniyle bir türlü alamayan Facebook, nihayet gerekli belgeleri tamamlayıp başvurarak izni kopardı. İzin başvurusu, Facebook'un sahip olduğu PointView isimli başka bir şirket tarafından yapıldı. Daha şaşırtıcı olan şeyse, uydunun beklenenden çok daha erken uzaya fırlatılacak olması. Facebook'un uzaya ilk uydusunu önümüzdeki mart ayında gönderebileceği belirtiliyor.

Dünyaya internet götürme hedefi

Athena adı verilen ilk uydunun, gelecekteki uyduların daha kolay fırlatılabilmesi için test amaçlı uzaya gönderileceği de alınan bilgiler arasında. Facebook'un uyduları, dünyanın internete sahip olmayan kırsal bölgelerine geniş bant bağlantı götürmeyi hedefliyor.

Uzayda bir uydu şebekesi oluşturmak ilk kez Facebook'un aklına gelmiş bir fikir değil. Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Starlink uydu geniş bant ağı ve İngiliz şirket OneWeb'in uydu ağı buna örnek gösteriliyor. Facebook'un uydu testinin başarılı olması durumunda, sosyal medya devinin binlerce uydudan oluşan bir ağa sahip olacağı tahmin ediliyor.

Facebook'un daha önce bu iddialı planı için attığı adımlar sorunlarla karşılaşmıştı. 2016 yılında 200 milyon dolara mal olan Amos-6 uydusu, 14 Afrika ülkesine ücretsiz internet götürmeyi hedefliyordu. Bu uydu, SpaceX'e ait bir rokette infilak etmişti. O günden bu yana Facebook, Athena adı verilen alçak yörüngedeki uydu inşa programını genişletiyor.

Mart ayında gönderilmesi beklenen ilk uydunun Arianespace Vega isimli fırlatıcıyla yapılması planlanıyor. Fransızların sahip olduğu Arianespace Vega, 1500 kiilogram yük kapasitesine sahip ve uyduları 700 kilometrelik dairesel yörüngeye oturtabiliyor.