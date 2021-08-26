Koca’dan ‘Çok Yüksek Riskli’ Tek İl İçin İlginç Aşı Çağrısı

Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yalnızca yüzde 53,8'inin aşı yaptırdığı Şanlıurfa'yla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Vatandaşlardan bir talepte bulunan Sağlık Bakanı, bu talebiyle takipçilerinin yüzlerini gülümsetti.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Şanlıurfa'yla ilgili yaptığı bir açıklamadan bahsetmiştik. Bakan Koca, o gün yaptığı açıklamalarda Türkiye'de aşılama oranı düşük olan ve bu yüzden de çok yüksek riskli kategorisinde kalan tek bir il kaldığını, bu ilin Şanlıurfa olduğunu ancak bu durumun değişeceğini söylemişti. Koca bugün, Urfa için yeni bir açıklama daha yaptı.

Şanlıurfa ile ilgili yeni açıklamasını Twitter üzerinden gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez milyonlarca takipçisinin yüzünü güldüren ifadeler kullandı. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar, takipçilerinden de binlerce beğeni, yorum ve retweet kaptı.

İşte Fahrettin Koca'nın Şanlıurfa için aşı çağrısı

BUGÜN URFA’DAKİ SEVDİKLERİMİZİ arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi Çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim...

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Ağustos (dün) saat 19:00'da yayınladığı günlük koronavirüs tablosuna göre Şanlıurfa'daki 18 yaş ve üzeri aşılama oranı, yüzde 53,8 civarında. Bu da Urfa'daki aşılama oranının diğer 80 ilin çok çok altında olduğu anlamına geliyor. Bakan Koca'nın yaptığı aşı çağrısı, Şanlıurfa'nın önce turuncu, ardından da sarı ve mavi renge ulaşmasını sağlayacak mı, bunu hep birlikte göreceğiz.