Dr. Fahrettin Koca'dan Çağrı: Yerli Aşımıza Destek Verin

Bilim Kurulu, COVID-19 salgınının ülke genelindeki son durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi. Kurulda konuşulanları aktaran Dr. Fahrettin Koca, salgını atlatmada aşının yerinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak, iki doz aşısını olan bireylerin yerli aşı Turkovac'ın test çalışmalarına katılabileceklerini belirtti. Koca, aynı zamanda kısıtlama yok, çünkü aşı var dedi ve 23 yaş altındaki vakalardaki yoğunlaşmaya dikkat çekti.

Kışın yaklaşması ve havaların soğumasıyla son günlerde COVID-19 vakalarının yükselişe geçmesi, hepimizin aklına aynı soruyu getiriyor: Acaba tekrar aynı şeyleri mi yaşayacağız? Vatandaşın bu tedirginliğinin farkında olan Bilim Kurulu; salgının gidişatı, gençler üzerindeki etkisi, aşı programı ve yerli COVID-19 aşısı Turkovac’ın güncel durumunu değerlendirmek için bugün bir araya geldi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aşı olduğumuz sürece ek tedbire gerek kalmayacağına dikkat çeken Dr. Fahrettin Koca; aşı olan bireylerin kendi tedbirlerini almakla sorumlu olduklarının altını çizerek aşı olmayanları da bir kez daha aşı olmaya davet etti. Koca, aynı zamanda dikkat çeken bir açıklama da yaptı.

Vakaların %40'ı 23 yaş ve altı:

Salgının seyrinde bir sıçrama olmasa bile küçük artışlarla birlikte COVID-19 salgınının devam etmekte olduğunu hatırlatan Koca, vaka artışının büyük bir oranla aşı olmamış ya da gerekli olan tüm dozları olmamış bireyler sebebiyle olduğunu belirtti. Okulların açılmasıyla birlikte genç yaş grubunda da vakaların arttığının altını çizen Koca; şu an var olan vakaların %40’ını da 23 yaş ve altı grubun oluşturduğunu söyledi.

Aşıların etkisiyle hastaneye yatışların ve ağır seyreden vakaların azaldığını vurgulayan Koca, aşı programında bir yavaşlama olduğunu da belirterek özellikle de üniversiteli gençlerin aşılanmasının önemine değindi.

Kendi aşımızı geliştirmiş olmamızın ülke adına çok büyük bir adım olduğunu kaydeden Koca, Turkovac’ın diğer aşılar üzerine hatırlatıcı olarak uygulandığı bir faz 3 çalışmasının da hala sürmekte olduğunu aktardı. Koca, bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yerli aşının acil kullanım için onaylanarak seri üretime geçeceğini de sözlerine ekledi. Türkiye’nin kendi aşı gücünü oluşturmadığı sürece dışa bağlı olacağını belirten Koca; iki doz aşısını olmuş herkesin Turkovac çalışmalarına gönüllü olarak katılabileceğini de söyledi.

'Kısıtlama yok, çünkü aşı var'

Fahrettin Koca'nın açıklaması, "Kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil." sözleriyle ve aşı olmayanları yeniden aşı olmaya çağırarak sonlandı. Artan vaka sayıları ve bu vakanın dağılımıysa, açıklamaya bazı tepkilerin gelmesine neden oldu.

Açıklamaya sosyal medyadan gelen tepkiler: