‘Şu ana kadar yapılmış en iyi oyun serilerinden biri’ olarak nitelendirilen Fallout, diziye dönüştürülüyor. Yapımcı ve yönetmen kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizinin hangi platformda yayınlanacağı da belli oldu. İşte elde edilen ilk bilgiler…

2021 yılına damga vuran diziler arasında şu ana dek pek de alışılmadık bir konsept ile ekranlara gelen Arcane dizisi olmuştu. League of Legends evreninden uyarlanan dizi, hem oyun severlerin hem de dizi takipçilerinin büyük beğenisini kazanmıştı. Görünen o ki oyunlardan uyarlanarak yapılan dizilere bir yenisi daha eklenecek. Oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan Fallout da dizi olarak ekranlara gelecek.

İlk olarak 1997 yılında yayınlanan Fallout’a daha sonra 1998, 2008 ve 2015 yıllarında üç yeni oyun daha katılmıştı. Yayınlandığı tarihten bu yana kendinden bahsettiren oyunun dizi uyarlaması üzerinde çalışmaların 2020 yılında başladığı duyurulmuştu. Şimdi de Fallout dizisinin yayınlanacağı platform ve yapım ekibinden bazı isimler belli oldu.

İlk bölümün yönetmen koltuğunda oturacak isim belli oldu:

Amazon tarafından diziye dönüştürülecek olan Fallout’un ilk bölümünü ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın kardeşi Jonathan Nolan’ın yöneteceği açıklandı. Buna ek olarak Westworld’ün yapımcısı, yazarı ve yönetmeni olarak tanınan Lisa Joy’un şirketi Killer Films de dizinin yapımcılığını üstleniyor. Deadline adlı haber sitesinden elde edilen bilgilere göre Amazon Studios, dizinin yürütücü yapımcıları olarak da Captain Marvel filminde görev alan Geneva Robertson-Dworet ve Silicon Valley filminde görev alan Graham Wagner’ı seçti.

Fallout’u ‘şu ana kadar yapılan en iyi oyun serilerinden biri’ olarak nitelendiren Nolan ve Joy, dizinin de en az oyun kadar heyecan verici olacağını ve kara mizahı bol olan bu evreni başka bir boyuta taşıyacaklarını belirtiyor. 2077 yılında nükleer savaşın ardında kalan dünyada geçen dizinin oyuncu kadrosuna veya yayın tarihine dair ise şu anda herhangi bir bilgi gün yüzüne çıkmış değil.