Günlük hayatın sıradan tekdüzeliğinden kaçmanın en kolay ve eğlenceli yolu şüphesiz kitaplardır. Fantastik kitaplar ise okuyucuyu bambaşka dünyalara götürerek sayfalar arasında kaybolmasını sağlar. Daha önce hiç bu türle tanışmadım diyenler için keyifle okuyacakları en iyi fantastik kitap önerilerini listeledik.

İşe ya da okula gidiyoruz, eve geliyoruz, toplu taşımada saatler harcıyoruz, akşam televizyona bakarken sızıveriyoruz. Hayat böyle geçmez, bambaşka hikayeler lazım diyorsanız elinizi hemen en yakındaki kitaba uzatın. Bizimkine benzemeyen dünyalar istiyorsanız da hemen bir fantastik kitap alın. Fantastik kitaplar okuyucu benzersiz dünyalara götürerek sayfalar arasında kaybolmalarını sağlar.

Fantastik oldukça geniş bir tür başlığı. Kitap sitelerine girdiğiniz zaman hangisi alayım diye saatler geçirebilirsiniz. Daha önce hiç bu türle tanışmadıysanız bazı kült eserleri okuyarak başlamanız en iyisi olacaktır. Zaten zaman içinde kendi tarzınızı bulur ve o alt türdeki kitaplarla devam edersiniz. Ancak yeni başlıyorsanız gelin sizin için listelediğimiz en iyi fantastik kitap önerilerine bir göz atın ve yeni bir dünyanın kapılarını aralamaya hazır olun.

Fantastik kitap önerileri:

Hayran kalacağınız bir evren: Taht Oyunları serisi

George R. R. Martin

Pek çok kişinin Game of Thrones dizisi ile tanıştığı George R. R. Martin imzalı Ateş ve Kan serisi, şüphesiz fantastik kitap türüne ilk kez başlayacaklar için sağlam bir adım olacaktır. Diziyi izlediyseniz zaten sonu gelmez kışları, Yedi Krallık’ın mücadelesini, Sur’un ardında orada kalması için dua edilen kötülükleri zaten biliyorsunuz demektir. İster diziyi izlemiş olun, ister böyle bir evrenle ilk kez tanışın; yazarın boş bir sayfa üzerinde başlattığı bu evrene tekrar tekrar hayran kalacaksınız. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kitaplarda çok daha fazla detay var: Yüzüklerin Efendisi serisi

J.R.R. Tolkien

Yüzüklerin Efendisi serisini de hepimiz bol ödüllü filmlerinden biliyoruz ancak serinin yazarı J.R.R. Tolkien bir dil bilimci olduğu için emin olabilirsiniz ki kitaplarda karşılaştıklarınız ile filmde izledikleriniz arasında büyük fark var. İnceliklerle döşenmiş bu hikayede bazen sinema perdesine yansıtılmayacak kadar geniş bir hayal gücü ile hazırlanmış detaylar göreceksiniz. Bu nedenle Yüzüklerin Efendisi serisi için yalnızca fantastik demek az kalır; o, bilinen tüm türleri tek bir çatı altına toplamayı başarmış bir eserdir. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Keskin sınırlarla ayrılmış bir dünya: Açlık Oyunları serisi

Suzanne Collins

Sevenler oldu, sevmeyenler oldu ama Açlık Oyunları filmlerini herkes izledi ya da en azından duydu. Suzanne Collins imzalı kitap serisi ise açıkça söyleyebiliriz ki biraz daha tüyler ürperten detaylara sahip. Sırf eğlence uğruna insanların birbirini öldürdüğü yarışmalar düzenlenecek kadar sert sınırlarla ayrılmış bir sınıf çatışmasının yaşandığı bu dünya hakkındaki hikayeyi okurken bazen kendi içinize bazen de topluma dönerek rahatsız edici sorgulamalar yapmaktan kendinizi alamayacaksınız. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Her yaştan okuyucu için: Harry Potter serisi

J. K. Rowling

Harry Potter serisi için bir çocuk kitabı diyenler var. Çoğu hayran, bu seriyi henüz çocukken okumaya başladığı ve birlikte büyüdüğü için seviyor. Filmlerde de benzer bir durum var. Fakat büyülü bir dünyanın sayfalarında kaybolmak için gerçekten sadece çocuk mu olmak gerekiyor? Genç Harry’nin içine girdiği zamansız ve de amansız mücadelenin zorluklarını her yaştan okuyucuyu gönlünde hissedecek ve zihninde canlandıracak. Henüz bir Harry Potter hayranı değilseniz, henüz bir Harry Potter kitabı okumadınız demektir. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Evrenin bilinmezlikleri: Otostopçunun Galaksi Rehberi

Douglas Adams

Otostopçunun Galaksi Rehberi bir bilim kurgu, hatta oldukça sert bir bilim kurgu. Ancak yazarı Douglas Adams’ın o kadar keyifli bir üslubu ve o kadar inceliklerle bezenmiş bir mizah anlayışı var ki böyle zor bir öykü bile bir dalganın üstündeki sörf tahtası gibi okuyucuyu iç sayfalara doğru sürüklüyor. Bir galaksi otostopçusunun hikayesinin anlatıldığı kitap boyunca, seri de diyebiliriz, bildiğimiz evrenin en karanlık noktalarında aslında henüz keşfetme fırsatı bulmadığımız sayısız medeniyet olduğuna emin olacaksınız. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İntikam peşinde bir hikaye: Parçalanmış İmparatorluk serisi

Mark Lawrence

Parçalanmış bir imparatorluk, annesi ve kardeşi gözlerinin önünde öldürülen küçük bir çocuk ve dikenlerin arasında intikam gününü bekleyen bir prens. Mark Lawrence imzalı Parçalanmış İmparatorluk serisi sıra dışı bir anlatıya sahip. Karanlık bir dünyada pek de masum olmayan mücadelelerin içine giren insanlar, ağır bedellerle dolu sayısız maceranın içine düşüyorlar. Sonuçta biri kazanacak ama bunun kim olduğu adil bir dövüşle belirlenmeyecek. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Benzersiz bir evren: Yerdeniz

Ursula K. Le Guin

Usta yazar Ursula K. Le Guin imzalı Yerdeniz için bir kitap ya da bir seri demek doğru olmayacak. Yerdeniz, kurgusal bir evrendir. Yazarın Yerdeniz Büyücüsü, Atuan Mezarları, En Uzak Sahil, Tehanu, Yerdeniz Öyküleri ve Öteki Rüzgar adlı eserleri bu evrende geçmektedir. Burası garip bir evrendir; ilk insanlar da vardır, ejderhalar da. Zulmün en büyükleri de yaşanır, sevginin en masumları da. En iyisi bu evrene bir adım atmak ve sonrasında neler olacağını çocuksu bir merakla beklemek olacaktır. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kısa ama etkili bir hikaye: Bitmeyecek Öykü

Michael Ende

Bitmeyecek Öykü, listemizdeki diğer binlerce sayfalık kitap serilerine göre oldukça kısa bir hikaye. Fakat Michael Ende imzalı bu hikaye direkt olarak okuyucuyu içine çekiyor. Çünkü hikayedeki ana karakterimiz de normal bir okuyucu gibi önce eline gizemli bir kitap alıyor. Kitap ile birlikte içine düştüğü sıra dışı dünyada tahtta bir çocuk imparatoriçe var. Ancak saraya giden yol ejderhalar, devler, canavarlar ve nice büyülü yaratıkla dolu. Şimdi okuyucu şunu düşünmeli, ben bu yola çıkmaya hazır mıyım? Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçek kitap kurtları için: Kara Kule serisi

Stephen King

Korku türünün usta ismi Stephen King imzalı Kara Kule serisi, okuyucularına fantastik, bilim kurgu, korku ve western türünün harika bir birleşimi ile oluşturulmuş benzersiz bir hikaye sunuyor. Şunu belirtmek gerekiyor ki Kara Kule serisi, gerçek kitap kurtlarına hitap ediyor. Çünkü bu sonu gelmez öykü boyunca Yüzüklerin Efendisi, İyi Kötü Çirkin gibi kült eserlerle birlikte Stephen King’in çok sevilen hikayelerine sayısız atıf yapılıyor. Şiirsel bir anlatıma sahip Kara Kule serisine başladıktan sonra arkanıza yaslanmalı ve bir süre gerçek hayattan izin istemelisiniz. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mitolojinin bir yansıması: Narnia Günlükleri serisi

Clive Staples Lewis

Pek çok kişi filmleriyle adını duymuş olsa da Clive Staples Lewis imzalı Narnia Günlükleri serisi, 40’dan fazla dile çevrilmiş ve dünya çapında milyonlarca satış rakamına ulaşmıştır. Narnia isimli kurgusal bir evrende geçen bu hikayede hayvanlar konuşuyor, sihir dört bir yanda kol geziyor ve elbette iyiler ile kötüler arasında amansız bir mücadele yaşanıyor. Seri boyunca Yunan ve Roma mitolojisi ile İngiltere ve İrlanda peri masallarından sayısız karakter ile tanışacaksınız. Kitabın Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Okuyucularına benzersiz dünyaların kapılarını aralayan en iyi fantastik kitap önerilerini listeledik ve kısaca kitapların anlattıkları hikayelerden bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz fantastik kitapları yorumlarda paylaşabilirsiniz.