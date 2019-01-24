Farming Simulator 19, Tam 280 Bin Dolar Ödülle E-Spor Oldu

Özellikle YouTube'da izlenme sayılarıyla büyük ilgi çeken Giants Software'in yapımı Farming Simulator, eSports deryasına adım attı. Geçtiğimiz yıl Avrupa çapında 10 farklı turnuvada dikkat çeken oyun, artık birçok yarışmanın da konusu oldu.
Toplam 280 bin dolar ödüllü, kimin daha hızlı olabileceği üzerine seyreden kapışma, günümüzde oyun dünyasının her kapışmaya açık olduğunu gösteriyor. Steam üzerinden 123 TL'ye satılan oyunun resmi Steam sayfasına buraya tıklayak ulaşabilirsiniz.
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