Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı kapsamında başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. FBI, ölü olarak ele geçirilen saldırganın telefonuna sızmayı başardığını açıkladı. Bu hız dikkat çekiciydi.

Geçtiğimiz hafta sonu tüm dünyanın bir numaralı gündemi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uğradığı silahlı saldırıydı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FBI, ölü olarak ele geçirilen silahlı saldırganın telefonunun "kırıldığını" açıkladı. Bunun nasıl mümkün olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmamış olsa da gelişen teknoloji, akıllı telefonlara sızmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığını gözler önüne seriyor.

Telefona girmek için özel cihazlar kullanıldı

FBI tarafından açıklama yapılmamış olsa da güvenlik araştırmacıları, FBI'ın bir telefonu nasıl bu kadar hızlı kırdığına ilişkin açıklamalarda bulundular. Yapılan açıklamalarda, ABD genelindeki tüm FBI ofislerinde, telefon kırmak için kullanılan araçlar bulunduğu ifade edildi. O araçlardan en popüler olanı ise "Cellebrite" idi. Cellebrite, cihazdaki verileri almanın yanı sıra ekran kilidinin açılmasını da sağlıyor.

Yaşanan gelişme, akıllı telefonların artık çok hızlı bir şekilde kırılabileceğini gözler önüne seriyor. Tabii özel cihazlar kullanılıyorsa. Mesela sektördeki en pahalı cihazlardan olan (30 bin dolar) GrayKey, birkaç ay önce bir açıklama yaptı ve iOS 17, Samsung Galaxy S24 ve Google Pixel 7 için tam destek vermeye başladığını duyurdu. Yani sizin en gelişmiş telefonları kullanmanız bile bu tür cihazlar karşısında yetersiz kalıyor.