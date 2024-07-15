110 milyon abonesinin verilerini kaptıran telekomünikasyon şirketi AT&T, hacker'lara boyun eğdi. Taraflar, verilerin silinmesi için yüz binlerce dolarlık bir anlaşma yaptılar.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan AT&T'nin siber saldırıya uğradığından bahsetmiştik. Gelen haberlere göre yaklaşık 110 milyon abonenin arama kayıtları, siber saldırganların eline geçmişti.

Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre AT&T, bilgisayar korsanlarına boyun eğdi. Koca şirketin, "ShinyHunters" isimli hack grubu adına "Reddington" isimli bir hacker ile görüşme sağladığı ve bu görüşme kapsamında verilerin silinmesi için 370 bin dolar ödeme yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Verilerin silindiğine ilişkin video kaydı sağlandı

Edinilen bilgilere göre bilgisayar korsanları, anlaşmaya vardıktan sonra verileri sildiler. Ayrıca bunu bir video kaydı ile de ispatladılar. Ancak böylesi bir durumda verilerin başka kopyalarının olup olmadığını bilmek çok zor. Bu arada; bilgisayar korsanlarının anlaşmaya varmadan önce 1 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) istedikleri bilgisini de paylaşalım. Anlaşma, istenen rakamın üçte birine sağlandı.

AT&T'nin uğradığı siber saldırı ile ilgili detaylı bilgi için:

110 milyon AT&T abonesinin verilerinin sızdırılmasını sağlayan saldırıyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.