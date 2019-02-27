Dünyanın en güvenilir lojistik şirketlerinden biri olan FedEx, müşterilerine daha hızlı hizmet verebilmek amacı ile otonom robotlar kullanacak. Bu sene içerisinde testleri tamamlanacak olan robotlar, yakın zamanda kullanılmaya başlayacak.

Dünyanın en güvenilir kargo şirketleri arasında yer alan FedEx, yakın mesafede bulunan müşterilerinin aynı gün içinde siparişlerini alabilmeleri için otonom robotlar kullanmaya karar verdi. Transfer ve lojistik alanında oldukça başarılı bir şirket olan FedEx'in bu tercihi; Walmart, Pizza Hut gibi şirketlerin de gündeminde yer alıyor. Söz konusu robot için DEKA isimli teknoloji şirketi ile anlaşmaya varan Amerikalı firma, testler biter bitmez SameDay (Aynı Gün) isimli robotu, teslimatlarda kullanmaya başlayacak.

FedEx şirketinin kuruluşu itibari ile teslimatları hızla ve güvenle müşterilerine ulaştırması amaçlanıyor. Mevcut sistemde mesafeler fark etmeksizin aynı yöntemle ulaştırılan teslimatlar, bazen zaman kaybına neden olabiliyor. Özellikle siparişi veren kişi merkeze yakın mesafede oturuyor ise müşteri memnuniyetsizliğine yol açan gecikmeler, şirket yetkililerinin canını sıkıyor. İşte bu nedenle FedEx, teknolojinin imkanlarından faydalanarak yeni bir yönteme yöneliyor: Otonom Robot Servisi

Amerikalı şirket, yakın mesafede bulunan müşterilerinin siparişlerini aynı gün içinde alabilmeleri için otonom robotlar kullanmaya karar verdi. Kaldırımları atlayabilen, yolun karşısına geçebilen bu robotlar sayesinde hem iş yükünü azaltmayı hem de müşteri memnuniyetini arttırmayı planlayan firma, gerekli testler tamamlandıktan sonra robotlu teslimatlara başlayacak. SameDay isimli robotun, sene sonuna doğru görevinin başına geçeceği tahmin ediliyor.