Japonya’nın geleneklerine bağlılığıyla bilinen Kyoto şehrinde, 400 yıllık bir tapınakta genç öğrencilere tavsiye verme işi bir robota verildi.

Japon kültüründe gelenekler büyük bir yer tutuyor. Toplumsal kuralların çok yavaş değiştiği bu ülkede teknolojiye adaptasyon hızı ise oldukça yüksek.

400 yıllık bir Budist tapınağında Buda’nın öğretilerini genç nesille paylaşma görevi bir robota ait. Kyoto şehrinde bulunan tapınakta görevli robotun adı ise Kannon.

Android Kannon, geleneksel Budist merhamet tanrısı üzerinden oluşturuldu. Cumartesi günü Kodaiji Tapınağı’nda ilk vaazını veren robot, mart ayında halka açık vaazlar vermeye başlayacak.

Dokuz yüz bin dolardan fazla paraya mal olan robot, Zen tapınağı ve Osaka Üniversitesi’nden akıllı robotlar profesörü Hiroshi Ishiguro’nun ortak çalışması.

Tapınaktan gelen ve Buda öğretilerini paylaşacak bir robot üretilmesi yönündeki isteğe olumlu karşılık veren profesör, projeyi başarıyla tamamladı.

Budist imgelerinin yayılmasıyla dinin dünya çapında yayıldığını söyleyen rahip Tensho Goto, bu robot sayesinde Buda öğretisinin günümüz insanlarının kalbine erişeceğini düşünüyor. Goto, “Pek çok insanın gelip robotu görmesini ve bu esnada Budizm’in özü hakkında düşünmesini istiyoruz” dedi.

Budist inanışına göre merhamet tanrısı Kannon, insanlara yardım etmek için anında şekil değiştirebilme yeteneğine sahip. Android Kannon da onun son inkarnasyonu olarak olarak görülüyor. (Reenkarnasyon: Yeni bedende doğmak. Enkarnasyon: Hristiyanlıktaki Teslis Üçlemesi’nde Kutsal Ruh, İnkarnasyon: İlahi güçlerin ve tanrıların, insanların karşısına çıkmak için insan, at, kuş gibi basit figürlere bürünmesi)

196 cm boyundaki robot, bedenini, kollarını ve başını oynatabiliyor. Robotun silikonla kaplanan kısımları ise elleri, yüzü ve omuzları. Robotun sol gözünde ise bir kamera bulunuyor.

Robot, Japon Heart Sutraları (Budist Yazıları)ndan seramoniler yapacak şekilde üretildi. Yabancı ziyaretçiler için de İngilizce ve Çince versiyonları projeksiyonla yansıtılıyor.