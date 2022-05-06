Dünya yıldızı Justin Bieber, İtalyan otomobil devi Ferrari tarafından kara listeye alındı. Bir İtalyan gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre Bieber'ın kara listeye alınma nedeni, 2011 model Ferrari F458 Italia üzerinde yaptığı modifikasyonlar.

Henüz 18 yaşından küçükken tüm dünyada üne kavuşan ve günümüzün pop ikonlarından birine dönüşen Justin Bieber, bu kez ilginç bir haberle gündeme geldi. İtalyan gazetesi il Giornale’ye göre Justin Bieber, Ferrari tarafından kara listeye alındı. Bieber, bu listede olduğu sürece Ferrari’den bir daha araç satın alamayacak.

Tabii Ferrari’nin Bieber gibi ünlü bir ismi kara listesine almasının önemli bir nedeni var. Paylaşılan bilgilere göre Bieber, 2011 yılında satın aldığı beyaz renkli Ferrari 458 Italia model aracını mavi renge boyadı. Ferarri’nin orijinal renginden dışarı çıkan Bieber, bununla birlikte aracına da bazı modifikasyonlar da yaptı.

Ferrari'yi boyadı, modifiye etti, açık artırmaya koydu:

Bieber, 2016 yılında paylaştığı bir Instagram gönderisinde maviye boyadığı ve modifiye ettiği Ferrari’sine yer vermişti. West Coast Customs tarafından modifiye edilen aracın jantları değiştirilmiş ve geniş gövde modifiyesi yapılmıştı. Tüm bunlar halihazırda araçları konusunda titiz olan Ferrari’yi kızdırmaya yeterken, araç 2017 yılında açık artırmaya çıkarılmıştı.

İtalyan otomobil devi Ferrari, araç sahiplerinin motorda değişiklik yapmasına, herhangi bir gövde modifikasyonu yapmasına veya araçlarını boyamalarına izin vermiyor. Bu değişikliklerin yapılması için önce Ferrari’den izin alınması gerekiyor. Ferrari’nin bugüne kadar kara listeye aldığı ünlü isimler arasında Nicolas Cage, Kim Kardashian ve 50 Cent de bulunuyor.