Ferrari'nin logosunda bulunan imgelerin ve renklerin nereden geldiğinin cevabını öğrenince oldukça şaşıracağınızın garantisini verebiliriz.

Otomobil dünyasında rol sahibi olan onlarca marka arasından çok azı, ismini tüm yaş grupları tarafından bilinen ve arzulanan bir konuma getirebilmiştir. Tartışmasız olarak da bu başarıyı ilk elde eden otomotiv devlerinden biri de Ferrari’dir.

Sarı font üzerine kazınmış olan şahlanmış siyah atı bilirsiniz. Peki Ferrari’nin logosundaki imgeler hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? İşte dünyaca ünlü bu logonun ortaya çıkış serüveni...

Öncelikle logonun varyasyonlarından bahsedelim.

İlk varyasyon, dikdörtgen bir amblemin üstüne siyah ile kazınmış şahlanan at, ikincisi ise eski dönemlerden kalma bir savaş kalkanını andıran bir arka planın üstüne kazınmış şahlanan at imgesidir.

Bu atın sol tarafında S, sağ tarafında ise F harfleri yer almaktadır. Bu harfler Scuderia Ferrari‘nın baş harfleridir. Scuderia, İtalyancada "at" demektir. Scuderia Ferrari ise 'Ferrari’nin Atları' olarak çevrilebilir. Ferrari’nin modern dünyaya uyarlanmış logo varyasyonlarında ise İtalyan bayrağında bulunan renk kombinasyonlarını görmek mümkündür (Bu farklı logoları diğer görsellerde görebilirsiniz).

Otomobillerde at imgeleri görmek alışık olduğumuz bir durum.

Ford Mustang’in atının koşan bir Mustang atı olması, Porsche’nin ana toprağının Almanya Stuttgart olması ve bölgenin atları ile ünlü olması. Hatta Porsche’nin ilk binasının eskiden bir at çiftliği olmasından dolayı logosunda şahlanan at olması sadece iki örnek. Peki Ferrari?

Tüm otomobillerin atı özel ancak Ferrari’nin atı tarihe toynak basan cinsten. Çünkü Ferrari’nin atı en başta Ferrari’ye ait değildi. Siyah şahlanan at imgesi aslında Kont Francesco Baracca’nın bir sembolüydü. Francesco, I. Dünya Savaşı döneminde çarpışmış yetenekli bir İtalyan savaş pilotuydu. Komutasını üstlendiği tüm uçakların üstünde de bu şahlanan siyah atı ne pahasına olursa olsun taşırdı.

Bazı tarihi otoriteler, Savoyun Dükü tarafından 1962 senesinde kullanılmış bayraklarda bu atın izlerine rastlamıştır. Bazı kimseler ise Francesco’nun uçağındaki bu atın, Stuttgart üzerinde bir pilotu düello sonucu alt etmesinin bir kanıtı olarak nitelendiriyor ki önceden de belirttiğim gibi Stuttgart, atları ile ünlü bir bölge.

Bu bilgiler biraz bulanık olsa da otuzun üzerinde pilotu alt ederek sergilediği üstün başarısı ile anılan Francesco, 1918 yılında ise son düellosunu kaybederek hayata gözlerini yummuştur ve sevilen bir halk kahramanı olarak anılmaya devam etmiştir.

Enzo Ferrari, 1923 senesinde Kont Enrico Baracca ve Kontes Pailano Baracca ile tanışma fırsatını, Savio böglesinde düzenlenen bir yarışı kazandıktan sonra elde etmiştir. Aralarında geçen konuşmada Enzo, markası için olan heyecanından bahsederken Kontes Pailano, Enzo’ya otomobillerinde şahlanan siyah atı kullanmasının ona ve firmasına şans getireceğini öne sürmüş ve bu imgeyi kullanması için ona bir öneride bulunmuştur.

İtalyan bayrağında sarı yok ama logonun fontu neden sarı?

Logonun fontunda buluna sarı renk ise Modena şehrine bir gönderme niteliği taşır. Ferrari’nin doğduğu şehir olan Modena için kullandığı sarı renk, aynı zamanda ürettiği çoğu otomobilin karoserine de yansımıştır.

Ferrari’nin orijinal rengi kırmızı değil, aksine sarıdır. Ancak zamanla kırmızıya kaymalarının sebebi, eski dönemlerde organize edilen motor sporu aktivitelerinde kırmızı rengin bir regülasyon olmasıydı. Bu regülasyonun en büyük sebebi ise gazetelerde çıkan ölümlü kazalarda, otomobilin karoseri üzerine akmış olan kan izlerinin belli olmasıydı. Bu kan izlerinin siyah-beyaz olan gazetelerde belli olmaması için yarışan otomobillerin kırmızı olması gerekiyordu.

Bu durum hem halka hem de yarışçılara karşı saygısızlık yapılmaması adına gerekli bir kural olarak görülmüştü. Bunun üzerine ana renkleri olan sarıdan uzaklaşmak durumunda kalan Ferrari, karoser renklerini değiştirse de sarı renkli fontunu değiştirmedi.

Eğer olur da yolunuzda giderken bir Ferrari'ye denk gelirseniz, tasarımına ve mühendisliğine edeceğiniz hayranlığa bir de logoyu eklemenizi tavsiye ederiz.