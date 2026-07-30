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Eleştiriler Boşa Çıktı: Ferrari’nin İlk Elektrikli Otomobili Luce, İki Ayda Yıllık Satış Hedefine Ulaştı!

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Ferrari’nin eleştiri yağmuruna tutulan elektrikli modeli Luce, tahmin edilenin aksine çok iyi sattı. İki ayda yıllık satış hedefine ulaşıldı.

Eleştiriler Boşa Çıktı: Ferrari’nin İlk Elektrikli Otomobili Luce, İki Ayda Yıllık Satış Hedefine Ulaştı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ferrari’nin mayıs ayında tanıttığı ilk tamamen elektrikli otomobili Luce, ilk günlerinde sosyal medyada ve otomobil dünyasında oldukça sert tepkilerle karşılanmıştı. Kullanıcılar tarafından Nissan Leaf gibi modellerle kıyaslanmış ve Çinli elektrikli araçların performans/fiyat oranının gerisinde kalacağı iddia edilmişti.

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Eski Ferrari Başkanı Luca Cordero di Montezemolo’nun da aralarında bulunduğu eleştirilerin ardından şirket hisseleri lansmanın ertesi günü %8 değer kaybettiğini bile görmüştük. Ancak açıklanan son veriler, klavye başındaki otomobil uzmanlarının yanıldığını gözler önüne serdi.

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Eleştiriler Boşa Çıktı: Ferrari’nin İlk Elektrikli Otomobili Luce, İki Ayda Yıllık Satış Hedefine Ulaştı!
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İki ay dolmadan yıllık satış hedefine ulaştı

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Financial Times tarafından paylaşılan rapora göre Ferrari, Luce modeli için koyduğu yıllık satış hedefine henüz iki ay dolmadan ulaştı. İtalyan üretici 555.000 euro fiyata bu elektrikli araçtan yıl sonuna kadar 500 adetten biraz az satmayı hedefliyordu. Şimdiden bu sayıya ulaşıldı.

Büyük oranda efsanevi Apple tasarımcısı Jony Ive ve firması LoveFrom tarafından tasarlanan aracın, kotasının en az %20'sinin Çin pazarına gittiği de gelen bilgiler arasında. Daha önce Çin lansmanında ayrılan 88 aracın tamamının anında tükenmiş olması da bu veriyi doğruluyor.

Görsel tasarımın ekran başında tam anlaşılamaması ve otomobilin canlı hâlinin müşteri üzerindeki olumlu etkisi, siparişlerin patlamasında önemli bir rol oynamış olabilir. Bununla birlikte, fiyat hassasiyeti olmayan ve koleksiyonunda birden fazla Ferrari bulunduran sadık müşteri kitlesi, günlük kullanıma uygun bir elektrikli Ferrari fikrine sıcak bakmış olabilir.

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