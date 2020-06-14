Ferrari, geçtiğimiz ay tanıtım fragmanını yayınladığı ve SF90 Stradale’nin Monako caddelerinde yarıştığı kısa filmi sonunda yayınladı. 6 dakika uzunluğunda olan kısa film, otomobilin F1 rotasında tam hızla yarışmasını gösteriyor.

İtalyan otomobil devi Ferrari, geçtiğimiz ay yeni süper otomobili Ferrari SF90 Stradale ile çektiği videodan bir fragman paylaşmıştı. Fragmanda Ferrari’nin SF90 Stradale’si, yaklaşık 90 yıldır yarışların düzenlendiği Monako’nun boş caddelerinde hızlı bir şekilde dolaşıyordu.

Bu yıl Monako’da düzenlenecek F1 Monako Grand Prix’i, 66 yıldır ilk kez koronavirüs nedeniyle iptal olmuştu. Ancak Ferrari yine de bu etkinliği bir şekilde kutlamak istiyordu. Şirket, Scuderia Ferrari F1 takımının ikinci pilotu Charles Leclerc’i ve Fransız film yönetmeni Claude Lelouch’u bir projeye çağırdı.

Kısa film yayınlandı:

Film ekibi ve Ferrari yetkilileri, Le Grand Rendez-Vous isimli bu kısa filmi çekebilmek için bir araya geldiler. Ferrari SF90 Stradale’nin Monako caddelerinde F1 rotasında tüm hızıyla yol aldığı görüntüler sonunda yayınlandı. 1.000 beygir gücüne sahip V8 motorlu hibrit araç, Monako caddelerinde müthiş görüntüler ortaya çıkardı.

Kısa filmin çekimleri, normal şartlarda F1 Monako Grand Prix’inin düzenleneceği tarih olan 24 Mayıs’ta başladı. 17 kişilik film ekibi, Ferrari SF90 Stradale’nin tüm gücünü ekrana yansıtabilmek için var güçleriyle çalıştı. Kendi memleketinin sokaklarında Ferrari süren Charles, yolda geçerken aralarında Prens Albert’in de bulunduğu birkaç kişiyi de yanına aldı.

Koronavirüs nedeniyle Monako caddeleri zaten trafiğe kapalıydı. Dolayısıyla film ekibinin işi bu konuda daha rahat oldu. Bu olaylar sonucunda bu yıl Monako caddelerinde F1 araçlarının uğultusu yerine yalnızca Ferrari SF90 Stradale’nin uğultusu duyuldu.

Ferrari tarafından yayınlanan kısa film her ne kadar SF90 Stradale’nin yolda gidişini ve Charles Leclerc’in sürüşünü çok güzel bir şekilde yansıtsa da kısa film, konu ve anlam açısından fazlasıyla sönük gibi. Zira kısa filmde gözüken karakterlerin ne yaptıkları ve ne için orada oldukları hiçbir şekilde açıklanamıyor.

Ferrari'nin kısa filmi: