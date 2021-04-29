Fiat 500 Hibrit, Makul Fiyatı ile Türkiye'de Satışa Sunuldu

Fiat'ın şehir içi otomobil modeli 500'ün hibrit motor seçenekli versiyonları Türkiye'ye geldi. Yüzde 20'ye varan yakıt tasarrufu sağlayan Fiat 500 hibrit, kağıt üzerinde 4,1 litre yakıt tüketim değerine sahip. Fiat 500'ün fiyatı da mevcut koşullar için pek fena sayılmaz.

Türkiye'de en çok satan otomobil markalarından bir tanesi olan Fiat, ikonik bir modeli olan 500'ün hibrit motor seçenekli yeni versiyonlarının Türkiye'de piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Fiat 500 hibrit, şehir içinde kullanmak için otomobil ihitiyacı olan vatandaşlara hitap etmeye devam edecek gibi görünüyor.

Fiat 500'ün hibrit motor seçenekli yeni versiyonlarında, tasarım açısından içten yanmalı ayrılan motordan ayrılan hiçbir husus bulunmuyor. Cult, Dolcevita ve Sport versiyonda cabrio gövde seçeneği ile satın alınabilen otomobil, hibrit motor söz konusu olduğunda vatandaşların cebine doğrudan katkı sağlayacak gibi görünüyor. Zira Fiat 500'ün hibrit versiyonu, yüzde 20'ye varan benzin tasarrufu ile yakıt tüketimini azımsanamayacak seviyede düşürüyor.

Fiat 500'ün hibrit motorlu versiyonlarında, aracın yeni nesil araçlarında yer alan 3 silindirli atmosferik motor yer alıyor. Bu motora 12 volt lityum iyon batarya ile çalışan bir de elektrik motoru entegre eden mühendisler, böylelikle tüketiciye 70 beygir gücünde bir araç sunuyor. Bu arada, aracın 1.0 litrelik motorunun kalkış ve frenleme sırasında elektrikli motor bataryasını şarj ettiğini, böylelikle emisyon miktarının da düşürüldüğünü açıkça söylemek gerekiyor.

Hibrit motor seçeneği ile karşımıza çıkan Fiat 500, maksimum 167 km/sa hız yapabiliyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 13,8 saniyede gerçekleştiren araç, yakıt tüketimi açısından da 100 kilometrede 4,1 litre değerini gösteriyor. Bu oran gerçek kullanımda birazcık daha yükselecek olsa da tüketiciler, Fiat 500 hibrit ile yakıt derdini pek de düşünmeyecek gibi görünüyor. Son olarak, bu aracın hibrit motor seçenekli versiyonunu satın almak isteyen tüketicilerin 179 bin 900 TL'yi (başlangıç fiyatı) gözden çıkarmaları gerekiyor.