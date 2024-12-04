Fiat'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay fiyat listesine büyük oranda dokunmadı. Ancak Egea Cross'un başlangıç fiyatı yükseldi.
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, aralık ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay sadece Egea Cross'a zam yaptı. Aslında bu tam anlamıyla bir zam değildi çünkü en ucuz model satıştan kaldırıldı. Hâl böyle olunca aracın başlangıç fiyatı yükseldi. Bu arada; 500e ile Topolino'da ise ufak çaplı indirimler söz konusu.
Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Aralık 2024 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.
Fiat sıfır araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Egea Sedan
|1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL)
|1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL)
|Egea Cross
|1.072.900 TL (Kredi ile 959.900 TL)
|1.132.900 TL (Kredi ile 1.009.900 TL)
|Egea Cross Wagon
|1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL)
|1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL)
|500e*
|1.375.900 TL
|1.325.900 TL
|Panda*
|855.900 TL
|855.900 TL
|500*
|1.022.900 TL
|-
|500X*
|1.517.900 TL
|1.517.900 TL
|Topolino
|439.900 TL
|429.900 TL
|600
|1.399.900 TL
|1.399.900 TL
(*): 2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
Egea Sedan fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy, Manuel
|889.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy (GSR), Manuel
|924.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban, Manuel
|954.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR), Manuel
|994.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR), Manuel
|1.049.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR), Manuel
|1.104.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP, Dizel
|Easy, Manuel
|1.014.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Manuel
|1.282.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.337.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Otomatik
|1.400.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.445.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge, Otomatik
|1.440.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Otomatik
|1.500.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Otomatik
|1.555.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit
|Easy, Otomatik
|1.380.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.425.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit
|Limited, Otomatik
|1.535.900 TL
Egea Sedan opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|7.500 TL
|Easy, Urban, Lounge, Limited
|Plus Paket
|30.000 TL
|Easy, Urban, Lounge
|Güvenlik Paketi
|35.000 TL
|Urban, Lounge, Limited
|16" Alaşımlı Jant
|15.000 TL
|Easy, Urban
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Easy, Urban, Lounge, Limited
Egea Cross fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Street (GSR Traction+), Manuel
|1.009.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Street (GSR Traction+), Otomatik
|1.314.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban, Manuel
|1.024.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR Traction+), Manuel
|1.074.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR Traction+), Otomatik
|1.359.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.451.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR Traction+), Manuel
|1.129.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR Traction+), Otomatik
|1.414.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Lounge, Otomatik
|1.506.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR Traction+), Manuel
|1.184.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR Traction+), Otomatik
|1.469.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Limited, Otomatik
|1.561.900 TL
Egea Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|7.500 TL
|Street, Urban, Lounge, Limited
|Güvenlik Paketi
|35.000 TL
|Urban, Lounge, Limited
|Konfor Paketi
|20.000 TL
|Lounge
Egea Cross Wagon fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 Firefly 100 HP, Benzinli
|Lounge, Manuel
|1.234.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Lounge, Otomatik
|1.528.900 TL
Egea Cross Wagon opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|7.500 TL
|Urban, Lounge
|Güvenlik Paketi
|35.000 TL
|Lounge
500e fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (HB), Otomatik
|1.325.900 TL
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik
|1.355.900 TL
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik
|1.390.900 TL
500e opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renk
|8.700 TL
|HB, 3+1, Cabrio
|Pastel Boya
|5.500 TL
|3+1, Cabrio
|3 Katmanlı Özel Boya
|12.400 TL
|3+1, Cabrio
Panda fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 70 HP, Hibrit
|(City) Cross, Manuel
|855.900 TL
|1.0 70 HP, Hibrit
|(Cross 4x2) Urban, Manuel
|912.900 TL
Panda opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|17.500 TL
|(City) Cross, (Cross 4x2) Urban
500X fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 Hibrit 130HP
|Cross Plus, Otomatik
|1.517.900 TL
|1.5 Hibrit 130HP
|Soft Top, Otomatik
|1.567.900 TL
500X opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|8.500 TL
|Cross Plus, Soft Top
Topolino fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Motor
|Fiyat
|TOPOLİNO 6 kW/8 - 5.5KWh
|Elektrikli
|429.900 TL
|TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh
|Elektrikli
|459.900 TL
|TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP - 5.5kWh
|Elektrikli
|439.900 TL
600 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|BEV 54 kWh, Elektrikli
|La Prima, Otomatik
|1.399.900 TL
|MHEV 1.2L 136 HP, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.489.900 TL
NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat'ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.