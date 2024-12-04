Fiat'ın Aralık Ayı Fiyat Listesi Belli Oldu: Egea Cross, "Zamlandı"

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Fiat'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay fiyat listesine büyük oranda dokunmadı. Ancak Egea Cross'un başlangıç fiyatı yükseldi.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, aralık ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay sadece Egea Cross'a zam yaptı. Aslında bu tam anlamıyla bir zam değildi çünkü en ucuz model satıştan kaldırıldı. Hâl böyle olunca aracın başlangıç fiyatı yükseldi. Bu arada; 500e ile Topolino'da ise ufak çaplı indirimler söz konusu.

Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Aralık 2024 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.

Fiat sıfır araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
Egea Sedan 1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL) 1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL)
Egea Cross 1.072.900 TL (Kredi ile 959.900 TL) 1.132.900 TL (Kredi ile 1.009.900 TL)
Egea Cross Wagon 1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL) 1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL)
500e* 1.375.900 TL 1.325.900 TL
Panda* 855.900 TL 855.900 TL
500* 1.022.900 TL -
500X* 1.517.900 TL 1.517.900 TL
Topolino 439.900 TL 429.900 TL
600 1.399.900 TL 1.399.900 TL

(*): 2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

Egea Sedan fiyatları - Aralık 2024

Fiat egea sedan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy, Manuel 889.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 924.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel 954.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 994.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.049.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel 1.104.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Easy, Manuel 1.014.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.282.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.337.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.400.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.445.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge, Otomatik 1.440.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.500.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik 1.555.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Easy, Otomatik 1.380.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.425.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.535.900 TL

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon Fiyat Paket
Ücretli Renkler 7.500 TL Easy, Urban, Lounge, Limited
Plus Paket 30.000 TL Easy, Urban, Lounge
Güvenlik Paketi 35.000 TL Urban, Lounge, Limited
16" Alaşımlı Jant 15.000 TL Easy, Urban
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Easy, Urban, Lounge, Limited

Egea Cross fiyatları - Aralık 2024

Fiat egea cross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.009.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.314.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel 1.024.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.074.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.359.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.451.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.129.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.414.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Lounge, Otomatik 1.506.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.184.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.469.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.561.900 TL

Egea Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Ücretli Renkler 7.500 TL Street, Urban, Lounge, Limited
Güvenlik Paketi 35.000 TL Urban, Lounge, Limited
Konfor Paketi 20.000 TL Lounge

Egea Cross Wagon fiyatları - Aralık 2024

Egea Cross Wagon

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Firefly 100 HP, Benzinli Lounge, Manuel 1.234.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Lounge, Otomatik 1.528.900 TL

Egea Cross Wagon opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Ücretli Renkler 7.500 TL Urban, Lounge
Güvenlik Paketi 35.000 TL Lounge

500e fiyatları - Aralık 2024

Fiat 500e

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (HB), Otomatik 1.325.900 TL
87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik 1.355.900 TL
87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik 1.390.900 TL

500e opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Ücretli Renk 8.700 TL HB, 3+1, Cabrio
Pastel Boya 5.500 TL 3+1, Cabrio
3 Katmanlı Özel Boya 12.400 TL 3+1, Cabrio

Panda fiyatları - Aralık 2024

fiat panda fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 70 HP, Hibrit (City) Cross, Manuel 855.900 TL
1.0 70 HP, Hibrit (Cross 4x2) Urban, Manuel 912.900 TL

Panda opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 17.500 TL (City) Cross, (Cross 4x2) Urban

500X fiyatları - Aralık 2024

fiat 500x fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 Hibrit 130HP Cross Plus, Otomatik 1.517.900 TL
1.5 Hibrit 130HP Soft Top, Otomatik 1.567.900 TL

500X opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Özel Renk 8.500 TL Cross Plus, Soft Top

Topolino fiyatları - Aralık 2024

Fiat Topolino fiyatı

Model Motor Fiyat
TOPOLİNO 6 kW/8 - 5.5KWh Elektrikli 429.900 TL
TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh Elektrikli 459.900 TL
TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP - 5.5kWh Elektrikli 439.900 TL

600 fiyatları - Aralık 2024

Fiat 600 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
BEV 54 kWh, Elektrikli La Prima, Otomatik 1.399.900 TL
MHEV 1.2L 136 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.489.900 TL


NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat'ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.

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