Fiat’ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Grizzly modelinin Fastback versiyonu kanlı canlı görüntülendi.

Türkiye’de en çok satan otomobil markalarından biri olan Fiat, geçtiğimiz haftalarda büyük heyecanla beklenen Renault Duster rakibi SUV tipindeki otomobili **Grizzly’**i resmen duyurmuştu.

C segmentte konumlanacak Grizzly ve Grizzly Fastback modelleri, tam bir fiyat performans araçları olarak gelecekti. Şimdi ise Grizzly modeliyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Otomobil, kanlı canlı görüntülendi.

Karşınızda Fiat Grizzly Fastback

Motorcar Insights tarafından paylaşılan videodan Grizzly’nin gerçek hayatta nasıl görüneceğine dair bir fikir edinebiliyoruz. Görüntüler, yeni modelin Fastback versiyonunun tasarımına detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor. Şık bir görünümle geleceğini söylemek mümkün.

Grizzly daha ferah, dik ve aile odaklı bir SUV olarak konumlanırken Fastback, daha şık tavan çizgisi ve uzun yol kullanımına uygun bagaj yapısıyla gelecek. Paylaşımda ayrıca otomobilin 1,2 hafif hibrit motorla geleceği de belirtilmiş.