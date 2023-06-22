FIFA 23, önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni güncellemeyle birlikte Kadınlar Dünya Kupası 2023'e özel oyun modları ve içeriklere kavuşacak.

Günümüzün en popüler futbol oyunu FIFA 23, düzenli olarak aldığı güncellemelerle yeni içeriklere kavuşmaya devam ediyor. EA SPORTS, son olarak yeni güncellemeyle birlikte oyuna FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2023’ün de ekleneceğini açıkladı.

Haziran ayının sonunda ücretsiz olarak oyuna eklenecek Kadınlar Dünya Kupası, beraberinde Lead Your Country modunu da getirecek. Ayrıca Tournament Mode ve Kick Off modları da Kadınlar Dünya Kupası bünyesinde olacak.

Kadınlar Dünya Kupası 2023 ile FIFA 23’e eklenecek oyun modları:

Lead Your Country (Ülkene Liderlik Et)

Lead Your Country oyun modunda oyuncular, var olan bir oyuncunun rolünü üstlenerek veya kendi avatarlarını oluşturarak Kadınlar Dünya Kupası’na dahil olabilecek. Ayrıca sadece bir oyuncunun yanı sıra tüm milli takım da kontrol edilebilecek.

Tournament Mode (Turnuva Modu)

Tournament Mode ise sadece tek oyunculu olarak, Kadınlar Dünya Kupası’nın turnuva düzeninde seçtiğimiz ülke ile oynayabileceğiz.

Kick Off

Kick Off oyun modunda ise grup aşaması veya eleme turu maçlarından birini, seçtiğimiz iki ülkeyle yerel ortamda arkadaşlarımızla veya yapay zekâya karşı oynayabileceğiz.

Kadınlar Dünya Kupası 2023, bu üç oyun modunun yanı sıra oyuna 32 ülke, özel stadyum kıyafetleri, sinematikler, maç sunumları, özel yorumlar ve Kadınlar Dünya Kupası’nın finalinde kaldırılacak kupayı da ekleyecek.