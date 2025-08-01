Figma'nın halka arz süreci resmen tamamlandı. Şirketin hisse senetleri NYSE'de listelenmeye başladı. Oldukça başarılı bir halka arz süreci gerçekleştiren Figma, ilk işlem gününde yüzde 275 civarı değer kazandı.

Grafik tasarım sektöründe Adobe'un en büyük rakibi olarak bilinen Figma, geçtiğimiz gün halka arz edildi. New York Menkul Kıymet Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlayan Figma, ilk gününde büyük bir başarıya imza attı. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki NYSE yetkilileri, Figma hisselerinin alım satımlarını durdurmak zorunda kaldılar.

2025'in en hareketli halka arz süreci olarak kayıtlara geçen Figma, bu süreçten çok memnun diyebiliriz. Zira firmanın piyasa değeri, halka arzın başlamasından sadece 1 dakika sonra 45 milyar dolara yükseldi. Gün içi işlemlerden sonra ise Figma'nın piyasa değeri, 47 milyar dolara yükseldi.

Hisse senedi fiyatları 101-124 dolar arasında oynadı

Yapılan incelemelere göre talep toplama döneminde 33 dolar karşılığında alınan hisseler, ilk işlem gününde 101 dolar ila 124 dolar aralığında fiyatlarla işlem gördü. Figma hisse senetlerinin gün sonu değeri ise 115,5 dolar olarak kayıtlara geçti. Böylelikle Figma, ilk işlem gününde yüzde 275 civarı değerlenmiş oldu.

Figma'nın halka arz sürecinde elde edilen başarı, geçmişin izlerini unutturdu diyebiliriz. Hatırlayan okurlarımız vardır; Adobe, geçtiğimiz yıl Figma'yı satın almak için girişimlerde bulunmuş ancak yasal düzenlemelere takıldığı için bu karardan vazgeçmişti. Eğer Adobe, Figma'yı satın alsaydı 20 milyar dolar ödeme yapacaktı. Şirket, halka arz hamlesiyle bunun iki katı değer kazanmış oldu.