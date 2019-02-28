Final Fantasy NT, Mart Ayında Ücretsiz Oluyor

Final Fantasy video oyun serisinin geliştiricisi Square Enix, Dissidia Final Fantasy NT'nin Steam'e ücretsiz bir sürümüyle birlikte geleceğini duyurdu.

Tomb Raider ve Hitman gibi başarılı oyunlara imza atmış Square Enix, Dissidia Final Fantasy NT’nin ücretsiz bir sürümünün 12 Mart’ta Steam ve PlayStation 4 için çıkacağını duyurdu. Firma aynı zamanda, şu an sadece PS4’te bulunan tam sürümün de Steam’e geleceğini belirtti.

Bu ücretsiz sürüm, oyuncuların oyunu deneyimlemelerini ve belirli birkaç karakter arasında seçim yapabilmelerini sağlayacak. Ekstra karakterler ve silahlar ise ücretli olacak. Ücretsiz sürüm oyuncuları, tam sürüme sahip oyuncularla çevrimiçi karşılaşmalarda karşı karşıya gelebilecekler.

Ücretsiz Sürüm ile birlikte Steam’e, 28 karakter ve oyunun hikayesine etki eden farklı oyun modları içeren bir standart sürüm gelecek. Standart sürüme ek olarak, Season Pass içeren bir deluxe sürüm de yolda. Oyunu Steam üzerinden satın alan oyuncuların, oyunun PS4 versiyonuna sahip oyuncularla birlikte oynayıp oynayamayacağı ise bilinmiyor.