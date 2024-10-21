Son zamanlarda fındık ve fıstığa alerjisi olan kişilerin, uçak yolculuklarından oldukça olumsuz etkilendiği iddiaları her yerde yayıldı. Söylenenlere göre bu kişiler uçağa bindiklerinde, çevrelerinde bu gıdaların servis edilmesi sebebiyle kötüleşiyordu.

Şaşırtıcı olan ise bu gıdalara alerjisi olan insanların, bu yiyeceklere maruz kaldıklarında gündelik hayatlarında çok fazla problem yaşamazken uçuş sırasında büyük sağlık sıkıntıları yaşadığı yönündeydi.

Peki bu iddiaların gerçeklik payı var mı?

Araştırmacılar uzun süre, fındık ve fıstığa alerjisi olan kişilerin uçak yolculuklarından olumsuz etkilenip etkilenmediğini araştırdı.

Çünkü son zamanlarda fındık ve fıstık parçalarının, uçuş sırasında havaya karışarak bir kişinin kapalı bir alanda yaşamı tehdit eden bir alerjik atak geçirmesine sebep olabileceği iddiaları yaygınlaştı.

Ayrıca 2024 Mayıs ayında bazı kişiler, uçuş sırasında fındık ve fıstık servisi sırasında, bu gıdaların yanında bulundukları için şiddetli anafilaksi yaşadıklarını ileri sürdü. Bazı hava yolları ise talep üzerine, artık uçuş sırasında fındık ve fıstık gibi ürünleri servis etmekten kaçınağını açıkladı.

Ancak uzmanlara göre uçaktayken bildirilen gıda alerjisi vakaları, yerde olduğundan çok daha az şiddetliydi.

Yani bir insanın bu gıdalara olan alerjisinin tetiklenme ihtimali, uçuş sırasında çok daha azdı. Araştırmacılar fındık ve fıstığa alerji olan kişilerin çevresinde, bu gıdaların kabukları soyulup kırıldığında bile parçacıklarının, havaya karışmadığını ortaya koydu.

Çünkü uçakların havalandırma sistemleri, beklenenin aksine çok daha başarılıdır. Bu sistemler yalnızca kabin boyunca değil, uçağın her yerindeki havayı dolaştırmak üzere tasarlanır.

Bu sayede mikroplar ve varsayımsal fındık ve fıstık tozları, uçak içinde alerjik insanları tetikleyecek kadar yayılmaz. Yani uçak kabinlerindeki hava genellikle her üç dakikada bir sirkülasyona uğrar ve bu noktada endişe edilecek bir durum yoktur.

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