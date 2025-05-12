Bilim insanları, üzerinde çalıştıkları yeni bir molekül ile canlı olmasına rağmen uykuda bulunan saç köklerini uyandırıp gür ve kalın saç telleri çıkmasını sağlayan bir bir yöntem geliştirdi. Henüz deneysel aşamada olan yöntem için yakında FDA onayına başvurulacak.

Kaliforniya Üniversitesinden (UCLA) bilim insanları, dünya çapında yüz milyonlarca insanın muzdarip olduğu kelliğe nihayet bir çözüm bulmuş olabilir. Henüz FDA onayı almadığı için tam olarak kullanılabilir bir tedavi diyemeyeceğimiz yöntem ile canlı ama uykudan olan saç kökleri uyandırılarak fırça gibi saçlara ulaşmak mümkün olabiliyor.

Bilim insanlarının PP405 adını verdikleri bir molekül, kafa derisindeki uykuda olan ama ölmemiş saç köklerini yeniden uyandırıyor. Bu gelişme, kellik yaşanan bölgede herhangi bir saç ekimi gerçekleştirmeksizin yeni saç çıkmasını mümkün kılıyor. Evet, bu tedavi gerçekten başarılı olursa Türkiye önemli bir sağlık turizmi kaybı yaşayabilir…

Yeni tedavi “topik” olarak başa sürülerek saç çıkmasını mümkün kılıyor

UCLA’daki ilk insan deneylerinde bu molekülü bir hafta boyunca her gece kafa derisine süren kişilerde olumlu sonuçlar alındı. Üstelik çıkan saçlar zayıf tüyler değil, gerçek ve kalın saç telleri oldu. Bilim insanları, bu yöntemin pek çok kişi için işe yarayabileceğini söylüyor. Tedavi, özellikle yaş, stres, genetik ya da hastalık nedeniyle saçları dökülen kişilerde etkili olabilir. Ancak her kişide aynı sonucu vermeyebilir.

Yine de araştırmacılar ilk denemelerin “istatistiksel olarak önemli” başarı gösterdiğini açıkladı. Yeni tedavi yöntemi için daha geniş insan denemeleri yapılacak ve FDA onayı bekleniyor. PP405’in geliştiricileri, bu süreci Google destekli bir şirket olan Pelage Pharmaceuticals üzerinden yürütüyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada tedavinin kalıcı bir çözüm sunması konusunda umutlu olunduğu ifade edildi.