Fitbit'in yeni gelecek modeli Charge 4'ün tanıtım videosu Twitter'da ortaya çıktı. Paylaşılan videoda yer alan bilgilere göre Fitbit Charge 4, bir önceki modelde olmayan GPS gibi birçok yeni özellikle birlikte gelecek.

Bir Twitter kullanıcısının kişisel hesabından paylaştığı bir tanıtım videosu, yeni bir Fitbit cihazın yolda olduğunu gösterdi. Felemenkçe yayınlanan sızıntı video, teknoloji tutkunlarını bir hayli heyecanlandırdı zira Fitbit Charge 4'ün bir önceki modele göre daha iddialı olduğu görünüyor.

Yayınlanan videodaki bilgilere göre Fitbit Charge 4, bir önceki modelde eksikliği bir hayli hissedilen GPS özelliğiyle birlikte satışa çıkacak. Kullanıcıların kendi koşularını, bisiklet gezilerini ve çok daha fazlasını izlemesini sağlayan cihazın en dikkat çeken yanıysa bunları bir telefona bağlı olmadan yapabiliyor olması oldu.

Fitbit Charge 3'de bulunan özellikler Charge 4'de de bulunacak:

Tanıtım videosu ortaya çıkan cihazın, Fitbit Pay ödemeleri için NFC özelliğini içermesi bekleniyor. Yüzme, uyku, egzersiz takibi, telefondan bildirimler alma, telefondaki müziği kontrol etme, zamanlayıcı ve alarmları kontrol etme gibi Fitbit Charge 3'de bulunan özelliklerin de bu cihazda yer alacağını söyleyebiliriz.

Suyun altında 50 metreye kadar dayanabildiği belirtilen Fitbit Charge 4, bunun yanı sıra ne kadar süre egzersiz yapıldığını görmek gibi fitness özelliklerini de bu cihazda kullanıcılara sunacak. Öte yandan Fitbit, şu anda Google bünyesinde bulunmasına rağmen Google özelliklerini içerip içermeyeceği konusunda bir bilgiyse ne yazık ki bulunmuyor.

Fitbit Charge 4 fiyatı:

WinFuture adlı sitenin haberine göre Fitbit Charge 4, 149 euroluk (1075 TL + vergiler) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Öte yandan kutudan daha fazla kayışla çıkan Fitbit Charge 4 SE modeliyse 169 eurodan (1218 TL + vergiler) alıcılarını bekliyor olacak.

Avrupa fiyatları bu şekilde olacak cihazın Amerika'da da benzer fiyatlara sahip olması bekleniyor. Sızan videoyu ve bilgileri de göz önüne aldığımızda Fitbit Charge 4'ün resmi olarak duyurulmasının yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.