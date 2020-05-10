2020'nin geride bıraktığımız ocak-nisan aylarını kapsayan ilk 4 aylık zaman diliminde Türkiye'de en çok satan otomobil markaları belli oldu. Bu süreçte toplamda 18.778 adet otomobil satan Renault, alanının lideri oldu.

AA’nın Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) edindiği verilere göre 2020’nin geride bıraktığımız ilk 4 ayında Türkiye’de en çok satan otomobil markaları belli oldu. Açıklanan verilere göre bu yılın ocak-nisan döneminde Türkiye’de en fazla otomobil satan üretici Renault olurken en çok satılan hafif ticari araç markasıysa Ford olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışlarının bu yılın ocak-nisan döneminde 2019’un aynı dönemine kıyasla %26,3 artarak 150.860 adete çıktığını belirten AA, sadece otomobil satışlarına bakıldığındaysa geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışların %30,3 artarak 121.455 adet olarak gerçekleştiğine de haberinde yer verdi.

En çok satan otomobil markaları:

Geride bıraktığımız 4 aylık zaman diliminde toplamda 18.778 adet otomobil satan Renault, bu dönemde en çok satış gerçekleştiren marka oldu. Renault’yu 14.033 adetle Volkswagen ve 12.781 adet satışla Fiat takip etti.

Öte yandan nisan ayı satışlarında liderliği ele geçiren Peugeot, ocak-nisan döneminde toplamda 10.110 adet otomobil satışı gerçekleştirerek genel tabloda 4. sırada yer aldı. Fransız otomotiv devini 7.092 araç satışıyla Opel izledi.

İlk 4 aylık dönemde lüks otomobile olan talep düşerken Alfa Romeo, Aston Martin, Maserati, Lamborghini, Bentley ve Ferrari gibi markaların 10 adetin altında satış yaptığı, Nissan Motors`a bağlı Infiniti’nin ise hiç satış gerçekleştiremediği kaydedildi.

Hafif ticari araç satışında lider Ford:

Hafif ticari araç satışlarına bakıldığında ocak-nisan döneminin lideri, toplamda 10.444 adet satış yapan Ford oldu. Ford’u 6.958 adet satışla Fiat izlerken listenin üçüncü sırasındaysa 3.441 adet satışla Volkswagen yer aldı.

Hafif ticari araç satışları listesinin geri kalanındaysa sırasıyla 1.636 adetle Peugeot ve 1.284 adetle Mercedes-Benz yer aldı. Öte yandan toplamda 19.739 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Fiat, bu alanda listenin ilk sırasında yer aldı.

Sedan ve van modelleri daha çok tercih edildi:

Araçlar kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde geride bıraktığımız dönemde en çok tercih edilen gövde tipi, %45,3’lük payla sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri %29,7’lik pay ve 36.129 adet satışla SUV, %21,5’lik pay ve 26.154 adet satışla Hatchback otomobiller izledi.

Öte yandan söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen gövde tipiyse %75,1’lik payla van oldu. Bununla birlikte kamyonet gövde tipi %11,6’lık payla ikinci sırada yer alırken pick-up ve minibüs tipleri sırasıyla %6,8 ve %6,5 oranında tercih edildi.